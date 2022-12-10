По словам потерпевшей, она неоднократно говорила матери о приставаниях, однако та игнорировала её слова.

Как сообщалось ранее, семиклассница рассказала в школе, что боится идти домой, потому что там к ней пристает отчим. Директор учреждения образования не оставила без внимания слова ребенка и вызвала милицию. Позже выяснилось, что неработающий 45-летний мужчина сожительствует с матерью 13-летней девочки около двух лет. С осени прошлого года он начал оказывать знаки внимания падчерице, предлагал за интим деньги. Мужчину обвиняли по части 3 статьи 167 (насильственные действия сексуального характера), статье 186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси. Его признали виновным и назначили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщили в суде Лельчицкого района.

Источник: http://gp.by

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