Губернатор Иван Крупко провел согласование на должности руководителей районной вертикали и сельхозпредприятий.

В частности, как сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально», Арсений Тепляков согласован заместителем председателя Чечерского райисполкома по строительству и ЖКХ. Артем Гришай будет курировать вопросы экономики на должности заместителя председателя Буда-Кошелевского райисполкома.

Валерий Гучанков возглавит СУП «Степы» Жлобинского района. Исполнительным директором ОАО «Бобовский» в этом же районе согласован Сергей Сыроквашин. ОАО «Николаевка» Буда-Кошелевского района будет руководить Василий Понамарев.

«Всем успехов в наступающем Новом году!», — пожелал Иван Крупко новым руководителям.

Источник: http://gp.by

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