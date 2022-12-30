Губернатор Иван Крупко провел согласование на должности руководителей районной вертикали и сельхозпредприятий.
В частности, как сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально», Арсений Тепляков согласован заместителем председателя Чечерского райисполкома по строительству и ЖКХ. Артем Гришай будет курировать вопросы экономики на должности заместителя председателя Буда-Кошелевского райисполкома.
Валерий Гучанков возглавит СУП «Степы» Жлобинского района. Исполнительным директором ОАО «Бобовский» в этом же районе согласован Сергей Сыроквашин. ОАО «Николаевка» Буда-Кошелевского района будет руководить Василий Понамарев.
«Всем успехов в наступающем Новом году!», — пожелал Иван Крупко новым руководителям.
Источник: http://gp.by
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