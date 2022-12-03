В Петриковском районе на пожаре погибла семья: отец, мать и ребенок



3 декабря в 5.27 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Конковичи Петриковского района, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

На место вызова незамедлительно выехали спасатели. По прибытии было уста-новлено, что дом полностью охвачен огнём.

При проведении разведки в горящей комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины, его жены и дочери.

В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в жилом доме.

Причина пожара устанавливается.

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