В Петриковском районе на пожаре погибла семья: отец, мать и ребенок
3 декабря в 5.27 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Конковичи Петриковского района, сообщает Гомельское областное управление МЧС.
На место вызова незамедлительно выехали спасатели. По прибытии было уста-новлено, что дом полностью охвачен огнём.
При проведении разведки в горящей комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины, его жены и дочери.
В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в жилом доме.
Причина пожара устанавливается.