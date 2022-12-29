В рамках благотворительной акции «Наши дети» Анатолий Гапоник вместе со своим заместителем Людмилой Кураликовой побывал в Широковском детском саду.

В подарок детский сад получил сертификат на 10 тысяч рублей для закупки новой мебели, детям, конечно же, были вручены фрукты и сладости. Исполняющая обязанности заведующего учреждением Татьяна Акулова поблагодарила гостей, отметив, что новые кроватки, которые они собираются приобрести, сделают пребывание детей в детском саду еще комфортнее.

Анатолий Гапоник и Людмила Куралдикова без подарков также не остались. Сувениры, сделанные своими руками, они забрали с собой.

Ознакомившись с работой сельского учреждения, Людмила Адамовна отметила, что для детей здесь созданы отличные условия для игр, развития и отдыха.