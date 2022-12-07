В Республиканском научно-практическом центре спорта (РНПЦ) выполнена первая артроскопическая операция на коленном суставе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Специалисты центра отметили, что этот опыт позволит проводить такие оперативные вмешательства на постоянной основе.

«Первая операция на колене прошла успешно. Благодаря современным методикам, пациентка наблюдала за ходом процесса по монитору и даже могла разговаривать с хирургом. В перспективе число видов подобных оперативных вмешательств будет увеличиваться. Теперь спортсмены имеют возможность в кратчайшие сроки после постановки диагноза получить оперативное лечение и, что очень важно, сразу начинать реабилитационные мероприятия», — отметила директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная.

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