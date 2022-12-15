На всей территории Гомельской области из-за резкого ухудшения погодных условий и снегопада Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода. Снежные заносы», сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Госавтоинспекторы обратили внимание: снегопад ухудшает видимость и это может привести к ДТП. Поэтому водителям необходимо включить ближний свет фар на транспорте. «Кроме этого, на дорогах образовывается снежная каша, она усложняет управление транспортом. Поэтому следует выбирать скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на неожиданные изменения ситуации и избежать происшествия», — подчеркнули в УГАИ.

В регионе работает техника по уборке снега и обработке дорожного покрытия специальными песко-соляными смесями. Госавтоинспекция просит водителей оставлять транспорт только на парковочных местах, не бросать его на проезжей части. «Устраняйте технические неисправности по возможности вне проезжей части или воспользуйтесь услугами эвакуатора. В случае непредвиденной остановки на дороге обязательно включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки», — порекомендовали в Госавтоинспекции.

Стражи дорог также советуют по возможности отказаться от управления транспортом на время сложных погодных условий, особенно тем, у кого маленький стаж вождения.

«Соблюдайте правила дорожного движения, проявляйте дополнительную внимательность и оказывайте взаимопомощь», — обратились сотрудники ГАИ ко всем участникам дорожного движения.

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