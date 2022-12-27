Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными во время снегопада и гололеда, сообщает БелТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Миноблисполкома.

Автолюбителям напоминают, что в такую погоду важно выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений. Особую внимательность водителям стоит соблюдать на мостах, путепроводах, на закруглениях, спусках и подъемах, на участках дорог вблизи водоемов. При подъезде к пешеходным переходам нужно обязательно снижать скорость.

Пешеходам также нужно помнить о своей безопасности. Особую внимательность стоит проявлять, пересекая проезжую часть. Чтобы водители могли заранее заметить пешехода, в темное время суток необходимо обозначать себя фликерами.

«Также водителям при планировании поездок советуем учитывать погодные условия, состояние личного транспорта, собственные навыки и опыт вождения. Особенно это касается тех, кто отправляется в ближайшие сутки на дальние расстояния», — добавили в Госавтоинспекции Минской области.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель