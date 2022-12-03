Впереди выходные дни. Госавтоинспекция напоминает, отправляйтесь в дорогу, особенно на дальние расстояния, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в неприятной ситуации. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

«Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Кроме того, не забывайте перед началом движения очистить стекла, зеркала и фары автомобиля от снега и льда, заполнить бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, — рассказали в ГАИ. — Помните о соблюдении повышенных мер безопасности на зимней дороге. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог».

Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Водителям необходимо учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом проезжая часть не становится сразу безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции.

«Выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию, избегайте любых резких маневров и торможений. Откажитесь от обгонов. При таких условиях основное для водителя — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений, — дополнили в ГАИ. — Пешеходам важно быть осторожными на скользкой дороге. Ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. На скользкой дороге в разы увеличивается остановочный путь любого транспортного средства. Быть внимательными во дворах. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами».

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