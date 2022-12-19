Министры иностранных дел Беларуси и России Сергей Алейник и Сергей Лавров проводят встречу в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.

Это первая встреча глав МИД двух стран после назначения Сергея Алейника министром иностранных дел Беларуси. Она проходит перед приездом Президента России Владимира Путина в Минск с рабочим визитом.

«В ходе беседы стороны обсудили конкретные актуальные вопросы текущей повестки дня. Министры подробно рассмотрели тематику противодействия незаконному санкционному давлению Запада, а также взаимодействие на международных площадках. Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов. Министрами согласована дата проведения совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Оно планируется во второй половине января 2023 года», — проинформировали в МИД.

Сергей Алейник и Сергей Лавров отметили, что 2022 год прошел под знаком тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. «В этой связи подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания белорусско-российского взаимодействия в условиях беспрецедентного внешнего давления в интересах повышения благосостояния граждан двух стран», — добавили в МИД.

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