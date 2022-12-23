Акция «Наши дети» — хорошая новогодняя традиция. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Городского детского центра медицинской реабилитации «Пралеска» в Воложинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

«В нашей стране есть хорошая традиция — перед Рождеством и Новым годом ездить по всем уголкам нашей страны, чтобы поздравить с волшебными зимними праздниками детей, главным образом тех, кто в силу разных обстоятельств оказался в это время не дома. И, конечно же, принять участие в праздничных мероприятиях, вручить подарки. И меня, и всех присутствующих взрослых очень тронули ваши песни, стихи, танцы, мы очень рады быть здесь и вместе с вами встречать зимние праздники», — сказал Роман Головченко.

Центру медицинской реабилитации он предоставил сертификат на Br20 тыс. для закупки медицинского оборудования, а детям вручил сладкие новогодние подарки. «Желаю вам крепкого здоровья. За вами будущее нашей страны. Будьте патриотами, любите свою Родину», — напутствовал детей глава правительства.

Премьер-министр также ознакомился с работой центра медицинской реабилитации, ему продемонстрировали медицинское оборудование, комнаты для оздоровления и досуга детей. По итогам посещения он отметил, что в центре созданы отличные условия для того, чтобы дети смогли победить недуг, восстановить здоровье.

Центр «Пралеска» был открыт в 1987 году для лечения детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями органов дыхания и органов зрения, а также для лечения детей с ортопедической патологией. Он расположен в лесном массиве в агрогородке Раков Воложинского района в 30 км от Минска.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023-го. В преддверии Нового года и Рождества Христова представители органов государственной и местной власти, а также общественных объединений традиционно посещают детские учреждения интернатного типа, приемные и опекунские семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и детские больницы, чтобы поздравить детей с праздниками и подарить им подарки.

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