Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более чем 60 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы собрались здесь, чтобы по достоинству отметить достижения людей, которые заслужили того, чтобы об их трудовых свершениях узнала вся страна. Сегодня по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко всем присутствующим в этом зале будут вручены государственные награды, — сказал Роман Головченко. — Несмотря на то, что уходящий год был непростым как для всей страны в целом, так и для каждого предприятия, каждого участка работы, мы смогли достойно пережить это время».

По его словам, исключительное значение для благосостояния страны имеет ее народ — профессионалы и мастера своего дела, люди, которые ежедневно и с полной самоотдачей выполняют свои должностные и трудовые обязанности.

«Приятно видеть в этом зале представителей самых разных профессий. В частности, представителей нефтехимической отрасли, которая в условиях особо сильного санкционного давления в этом году сумела обеспечить устойчивость и функционирование всего нефтехимического комплекса страны, завершить сложнейшие проекты по модернизации двух наших нефтеперерабатывающих заводов, а также осуществить реализацию абсолютно нового проекта — строительство нефтепровода, который связал оба этих предприятия. Новая установка замедленного коксования в ОАО «Нафтан», которая с января текущего года уже работает в режиме выпуска товарной продукции, произвела значительное количество новой продукции с добавленной стоимостью, что позволило поддержать экономику предприятия. На нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре после увеличения объема переработки возобновлены пусковые операции на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, что позволит существенно улучшить выход светлых нефтепродуктов и положительно сказаться на рентабельности нефтепереработки на данном предприятии. Это непростые проекты. И в том, что они успешно реализуются, большая заслуга мастеров своего дела, которые каждый день трудятся на благо развития одной из главных наших экономических сфер — нефтехимической отрасли», — отметил премьер-министр.

Также были отмечены достижения белорусских промышленников. «Представители крупных отечественных предприятий присутствуют сегодня в этом зале. Организации Министерства промышленности в текущем году сработали достойно, обеспечен рост объемов производства, несмотря на все сложности. Прогнозируется значительный рост экспорта промышленной продукции — по итогам года около 13%. Предприятия не просто успешно работают, но и развиваются, реализуются инвестиционные проекты. Особенно упор делается на производство импортозамещающей продукции. Здесь мы плотно работаем с нашим стратегическим союзником — Российской Федерацией», — акцентировал внимание глава правительства.

Слова благодарности премьер-министр адресовал работникам налоговых органов. «Налоговые органы страны обеспечивают наполняемость бюджета, следят за своевременностью, правильностью уплаты налоговых платежей и тем самым создают финансовые условия для реализации государством своих задач. Потому что именно из бюджета финансируются все самые значимые для общества сферы — образование, здравоохранение, наука, культура и т.д.», — подчеркнул он.

Также Роман Головченко поблагодарил за труд педагогов. «Перед вами стоит нелегкая, но очень важная миссия: воспитывать и обучать молодое поколение. Дети должны иметь доступ к качественному образованию, а педагоги — все необходимые условия для комфортной и достойной работы. В этом состоит задача правительства», — констатировал премьер-министр.

Среди награжденных — представители СМИ. «Ответственность и значимость этой профессии перед обществом нельзя недооценивать. Сегодня журналисты также участвуют в той борьбе, которую ведет наше государство за право развиваться самостоятельно и суверенно, идти по своему пути развития. Именно журналисты должны преподносить обществу объективную и адекватную картину происходящего, очищенную от информационного мусора и очевидных фейков», — сказал он.

В завершение церемонии Роман Головченко от имени правительства и от себя лично поздравил награжденных с этим знаменательным событием в их жизни. «Государственная награда — это знак признания заслуг, а также знак доверия. Убежден, что вручение вам сегодня высоких наград — это только начало вашего дальнейшего пути к новым высотам и профессиональным свершениям», — подытожил он.

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