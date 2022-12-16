Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в спортивно-развлекательном комплексе «Чижовка-Арена» в Минске.

«Студотрядовское движение динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет активную и деятельную молодежь: тех, кто стремится реализовать свой потенциал, найти применение способностям, внести личный вклад в укрепление национальной экономики и социальной сферы, — отметила в приветственном адресе председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. –– Будьте достойными героического наследия предшествующих поколений, гордитесь настоящим и делайте все возможное для процветания нашей любимой Беларуси».

В 2022 году республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ трудоустроил 42,1 тысячи человек в составе 2,8 тысячи отрядов. Реализован ряд молодежных трудовых проектов, среди которых Всебелорусская молодежная стройка «Хатынь», «Тракторостроитель 2022» на Минском тракторном заводе, «Вожатый» на базе Национального детского центра «Зубренок».

— Наши ребята работают на важнейших объектах страны и Союзного государства, например, Островецкой АЭС и космодроме Восточный, в учреждениях здравоохранения и детских оздоровительных лагерях, — подчеркнул второй секретарь центрального комитета БРСМ Александр Прохоров. — Уже намечено сотрудничество с Белорусской железной дорогой: около 500 человек будут проводниками, монтерами путей, слесарями подвижных составов. Также планируется обмен опытом. Белорусские ребята отправятся в Россию, а российские приедут на «Атлант», «МАЗ», «МТЗ». Еще одним объектом нашего внимания станет «Гомсельмаш».

Во время закрытия трудового семестра «Чижовка-Арена» превратилась в большую интерактивную площадку. Участники движения презентовали трудовые проекты, предлагали спеть под гитару, собрать пазлы «Пабудавана з удзелам студатрада», разгадать головоломки и поучаствовать в танцевальных батлах.

Церемония чествования победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр» стала одной из самых масштабных для студотрядовцев: мероприятие собрало более шести тысяч человек. Труд гомельчан был оценен по достоинству — Гомельский областной штаб студенческих отрядов БРСМ признан лучшим в стране. Также награды получили и активисты. Дарья Кушнерова из отряда имени Героев Советского Союза Полины Гельман и Галины Докутович «Мы педагоги!» стала лучшим командиром педагогического отряда. Александр Старовойтов из отряда имени Героя Советского Союза Якова Минина «Локомотив» показал себя как лучший комиссар производственного отряда. В номинации «Лучший студенческий сервисный отряд» победил отряд «Локон» имени Героя Советского Союза Степана Шутова из Гомельского колледжа бытового обслуживания. А лучшим территориальным штабом студенческих отрядов городской организации с численностью населения более 100 тысяч человек признан штаб студенческих отрядов Гомельского горкома БРСМ.

Источник: http://gp.by

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