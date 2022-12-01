Гомельчанин забирал из тайника крупную партию наркотиков и был задержан с поличным, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

Оперативники столичного наркоконтроля вместе с гомельскими коллегами при силовой поддержке ОМОНа задержали с поличным 20-летнего гомельчанина. Он пришел забирать из тайника крупную партию наркотиков. При нем и в закладках обнаружено около 100 г психотропного вещества амфетамина и более 200 г гашиша. Задержанный пояснил, что работал на наркомаркет около четырех месяцев, забирал крупные партии наркотиков и расфасовывал на мелкие дозы для реализации потребителям и распространителям.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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