Суд Центрального района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о совершении иных действий сексуального характера и о развратных действиях в отношении малолетней. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Как сообщалось, 31-летний мужчина навещал свою бабушку и хорошо знал семью, живущую с ней по соседству. Правоохранители выяснили, что гомельчанин совершал насильственные действия сексуального характера в отношении соседской шестилетней девочки на протяжении нескольких месяцев. По данным МВД, когда малышка выходила гулять, мужчина заводил ее в подвал многоэтажки, где совершал преступные деяния. Узнав о случившемся, мама девочки обратилась в милицию. У мужчины также обнаружено более 50 Гб порноматериалов, в том числе с участием детей.

Фигуранту было предъявлено обвинение по ч.3 ст.167 и ч.2 ст.169 УК. Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Окончательно обвиняемый приговорен к 9 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в пользу потерпевшей он должен выплатить Br20 тыс. в счет материального возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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