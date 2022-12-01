ОВЕН.

Желательно избегать повышенной активности в делах. Действуйте спокойно и размеренно. В среду рассчитывайте только на свои силы, помощников искать даже и не пытайтесь. Воспользуйтесь новой информацией и умением убеждать.

ТЕЛЕЦ.

Необходимость хранить некую тайну создает внутренний дискомфорт, но данное вами слово не нарушайте. Со среды самочувствие улучшится, повысится тонус, и вы сможете действовать активно и решительно.

БЛИЗНЕЦЫ.

Вы закончите какое-то важное дело, оно несет перемены и изменит к лучшему всю вашу жизнь. Друзья и близкие проявят понимание и поддержат в любых начинаниях. Также ждет успех в личной и профессиональной сферах.

РАК.

Есть возможность проявить свои знания и умения. Кто-то обратиться к вам за советом, а может быть, вы сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. Окружающие найдут в вашем лице настоящего друга.

ЛЕВ.

Людям, чья сфера деятельности подразумевает креативность, будет сопутствовать удача в делах. В случае возникновения спорных ситуаций вместо упорства пустите в ход все ваше обаяние.

ДЕВА.

Вы сумели преодолеть трудности, можете сейчас почивать на лаврах. Постарайтесь порадовать себя. Вам сейчас полезно знакомиться и встречаться с интересными людьми.

ВЕСЫ.

Некоторые проблемы могут потребовать немедленного решения, что заставит задуматься над сложившейся ситуацией. Избранник может разочаровать, рядом вам нужен тот, кто будет понимать, помогать и заботиться.

СКОРПИОН.

На этой неделе всё будет удаваться. Окружающие поймут, что вы неординарная личность. Накопленные знания и опыт будут способствовать укреплению профессионального авторитета. Появится шанс воплотить в жизнь намеченные планы и замыслы.

СТРЕЛЕЦ.

То, к чему стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо совершить в реальности. Но всё в итоге сложится хорошо. Просто проявите терпение.

КОЗЕРОГ.

На нынешней неделе желательно не ослаблять внимания, так как могут произойти важные и неожиданные события. Учитывайте интересы других, помните, что перетягивание одеяла на себя грозит испортить идеальные отношения.

ВОДОЛЕЙ.

Дел будет становиться все больше, а времени оставаться все меньше. Проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Дети порадуют своими успехами и достижениями.

РЫБЫ.

Постарайтесь быть более конкретными в своих мечтах и желаниях. Тогда они имеют реальный шанс осуществиться. Будьте морально готовы к кардинальным изменениям.

Источник: http://gp.by

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