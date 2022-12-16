На очередном заседании рассматривали вещественные доказательства, полученные в ходе следствия КГБ.

Судья показывал изъятые у обвиняемых компьютеры и мобильные телефоны, озвучивал их содержимое, которое имеет отношение к уголовному делу. Вот что специалисты нашли в телефоне одного из подсудимых. Закрытый чат работников «Нафтана», в котором также участвовала организатор экстремистской организации Владислава Чалей – куратор из США. Ей предоставляли отчеты о «черной кассе» «змагарскага» проекта, которые она передавала зарубежной диаспоре.

В телефоне находилось письмо работника «Нафтана», подготовленное для Министерства иностранных дел Польши. Проект программы стачкома по помощи «репрессированным» белорусам. Черновой вариант сценария Тихановской о развитии экстремистской организации. Листовки с призывом «Готовься бастовать!».

Судья показал несколько бчб-флагов и полотнищ с гербом «Погоня», а также наклейки на эту тему. В телефоне хранилась картинка с изображением котиков со знаменами фашистов и коллаборационистов. А еще файл с таблицей субъектов хозяйствования, скриншоты переписки между участниками «руха». Почти час ушел на перечисление документов с Белорусской железной дороги, которые обнаружили дома у одной из обвиняемых. Она работала на ведущем транспортном предприятии страны на хорошей должности и передавала данные организаторам экстремистской группы. Те, к слову, вовремя успели уехать за границу. Оттуда руководили процессом и уверяли простых реализаторов, что победа за ними. Вышло по-другому: теперь они подсудимые, и им грозят большие сроки.

Источник: http://gp.by

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