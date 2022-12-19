Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин отмечают результативность состоявшихся в Минске переговоров лидеров стран в расширенном составе с участием представителей правительств. Об этом они заявили на встрече в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время, — сказал Президент Беларуси. — Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию».

В свою очередь Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. «Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота — это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд — это большой, серьезный объем», — сказал Президент России.

Он также акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. «Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…В целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — заявил российский лидер.