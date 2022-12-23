Сегодня в Буда-Кошелёвском районном центре коррекционно-развивающем центре обучения и реабилитации прошел утренник под названием «Символы 2023 года или Как Дед Мороз валенки потерял». Поздравить ребят приехали представители депутатского корпуса, общественных организаций, духовенства.

Воспитатели и воспитанники центра подготовили для гостей праздничную программу с играми и танцами. Поздравить ребят лично приехали депутаты районного Совета депутатов, депутаты сельских Советов депутатов, благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко.

Ребята получили множество подарков с наилучшими пожеланиями. Депутатский корпус района преподнес в подарок центру сертификат на получение беседки. Новогодние сладкие подарки детям вручили Сергий Пешко, ООО «Вахавяк Плюс» и представители международного благотворительного общественного объединения «Помощь детям Чернобыля». Спонсором Дедушки Мороза выступил районный профессиональный союз работников образования и науки в лице Нины Ананич.

Алина ЮРИНСКАЯ

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