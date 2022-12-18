Когда и где школьники будут сдавать ЦЭ?

Нынешние выпускники должны ликовать. Не надо волноваться на экзаменах в школе, а потом отдельно в университете учить «лишние» предметы. Вместо четырех испытаний – всего два ЦЭ (по языку и предмету на выбор). В итоге в вузы зачислят по результатам двух централизованных экзаменов, одного ЦТ, а также среднего балла аттестата. Кроме этого, потребуется характеристика – это обязательное требование, даже если вы давно окончили школу. Ее можно получить по месту последней работы или учебы.

ЦЭ по языкам назначено на 14 мая, по предмету на выбор – на 21 мая. Пункты сдачи централизованного экзамена откроются в 150 стратегических точках и будут работать в каждом районе. Испытания пройдут в учреждениях высшего и среднего специального образования. Если они в районе отсутствуют, пунктом назначения может стать школа, но приемную комиссию составят из педагогов других учебных заведений.

Кому ЦЭ сдавать не надо?

Такое право есть только у победителей заключительного этапа республиканской олимпиа­ды школьников по учебным предметам. Они освобождаются от ЦЭ и получают путевку в любой университет на специальности, для которых этот предмет – один из профильных при поступлении. Победителям третьего этапа (областного, Минского городского) все-таки нужно сдавать один ЦЭ. К слову, они имеют право поступить без испытаний в региональные университеты, а на педагогические и наиболее востребованные экономикой специальности – во все вузы. Что касается университетских олимпиад, то их финалисты сдают два ЦЭ – здесь без поблажек.

Определяем профильные предметы

В постановлении № 245, которое есть в открытом доступе, указан подробный перечень специальностей и соответствующих им профильных испытаний. Прежде чем выбрать предметы для сдачи, надо четко определиться, какая сфера по душе.

В какой форме сдавать дисциплины?

Абитуриентам предстоит сдать два профильных предмета, они будут зависеть от выбранного направления. Многие озадачились вопросом, есть ли какие-то требования, в каком случае сдавать ЦЭ, а в каком – ЦТ. Не зацикливайтесь: никакой разницы нет. Например, для поступления на экономическую специальность предстоит выдержать профильные испытания по математике и иностранному языку. Можно сдать ЦЭ по иностранному языку, а затем ЦТ по математике. Или наоборот.

Не надо волноваться и за различия в уровне сложности ЦЭ и ЦТ, определяясь с формой сдачи. Задания будут равноценны и разрабатываются РИКЗ на основе спецификации, утвержденной Минобром.

Самый короткий путь…

…не равно самый простой. В этом году официально стать студентом-первокурсником можно уже в марте, получив диплом I, II и III степени университетской олимпиады. Более 20 заведений предложили школьникам попробовать свои силы. Счастливчиков зачислят туда, где они регистрировались и проходили испытания. Вузами предусмотрено до 15 процентов таких мест от бюджета.

Как и где искать целевое направление?

Очень выигрышная образовательная траектория – отдельный конкурс: сдается только один устный внутренний экзамен в вузе. Абитуриенты, которые заключают трехсторонний договор с вузом и предприятием, участвуют в отдельном конкурсе. Допустим, есть шесть целевых мест, а абитуриентов, претендующих на них, десять. В этом случае зачислят по целевому договору шесть человек с большей суммой баллов. Крайний срок – 13 июня, а значит, если вдруг не пройдете по такому формату, успеваете и ЦТ сдать (только помните о регистрации!), и документы подать на основной этап приема абитуриентов.

Расскажем, как получить целевое. Главное – проявлять инициативу! Конечно, можно дождаться 1 мая (25 мая – для педагогических специальностей), когда на сайтах учредителей учреждений высшего и среднего специального образования появится информация с указанием наименования направления, количества мест и заказчика, с которым абитуриенты могут связаться. Но гораздо лучше искать потенциального работодателя уже сегодня. Выберите специальность, которая по душе, проанализируйте, где в будущем можно по ней работать, и начинайте изучать рынок: прошерстите республиканский банк вакансий, позвоните в отделы кадро­в предприятий.

Обязательно заглядывайте на ярмарки вакансий целе­вой подготовки. Поверьте, людей с горящими глаза­ми видят сразу.

Как попасть в Национальный детский технопарк?

Интерес школьников к детскому технопарку понятен: при поступлении на специальности «техника и технологии» и «естественные науки» и при наличии рекомендации наблюдательного совета у них появится право поступать без ЦТ на основании собеседования в вузе. Но чтобы стать учащимся технопарка, надо пройти многоступенчатый отбор. Следите за новостями на официальном сайте, чтобы вовремя оставить заявку. Вам нужно будет представить проект исследовательского характера или документы, подтверждающие ваши победы или участие в международных, республиканских, областных образовательных состязаниях. В следующий этап пройдут те, кто наберет наибольшее количество баллов. На втором этапе учащиеся выполняют тестовые задания на определение уровня технического, аналитического и пространственного мышления. Далее по результатам собеседования сформируют группы для обучения по соответствующим направлениям.

Льгота решает все?

Вне конкурса идут абитуриенты, у которых есть льготы при поступлении. Но важно знать нюансы. Например, выпускники специализированных классов должны иметь в аттестате отметки по предметам вступительных испытаний не ниже установленных правилами приема. И все же для расширения траекторий поступления специалисты образования рекомендуют абитуриентам из числа льготных категорий (медалистам, выпускникам лицеев, педклассов и т.д.) все-таки пройти ЦТ. Объясним почему: количество бюджетных мест формируется исходя из потребностей экономики, и надо понимать, что оно ограничено, а льготников может оказаться больше.

Насколько важно определиться с профилем?

Чем раньше школьник выберет специальность, тем проще ему определиться с образовательной траекторией. Вне конкурса идут выпускники классов профессиональной направленности – педагогических, аграрных, военно-патриотических. При успешной учебе им достаточно выдержать собеседование в вузе. Уже в 9-м классе надо мониторить данный вопрос: уточнить, есть ли в вашей школе такой класс, написать заявление на имя руководителя учреждения образования.

Есть ли изменения в подаче документов?

Переносить документы из одного вуза в другой в рамках сроков подачи на бюджет разрешается.