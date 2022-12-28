В Республики за прошедший период текущего года произошло 5787 пожаров и в огне погибло 609 человек из них 13 детей (в 2021-4 ребенка).

В Гомельской области с начала года погибло четыре ребенка, из них трое в декабре и еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Первая декабрьская трагедия произошла рано утром в субботу, 3 числа, в агрогородке Конковичи Петриковского района. Спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно, к этому моменту дом уже был полностью охвачен огнем. При проведении разведки в горящей комнате под обломками обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибших мужчину, его жену и их 10-летнюю дочку. Специалисты считают, что именно нарушение правил эксплуатации печного отопления привели к пожару. В один миг старшая дочь (студентка), которой в тот момент не было дома, стала сиротой…

Проблема гибели и травматизма детей всегда актуальна. Только вот вина за гибель и полученные травмы лежит на совести взрослых и преследует их всю оставшуюся жизнь.

12 декабря в шесть часов утра поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Житковичи. Когда спасатели прибыли на место вызова, кровля дома горела открытым пламенем, происходило горение внутри. На улице находилась хозяйка дома, которая проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя, обнаружила в доме пожар и успела вынести двоих детей. Войдя в горящий дом, спасатели в одной из комнат в бессознательном состоянии обнаружили двух других детей хозяйки дома, четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть обоих. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Тяжело приводить такие примеры, больно от того, что уже ничего нельзя исправить. Нужно сделать выводы для себя, чтобы подобное никогда не повторилось.

Уважаемые родители!

не оставляйте детей без присмотра взрослых;

храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;

не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду;

не разрешайте детям пользоваться пиротехническими изделиями;

уберите все предметы, которыми он может пораниться;

лекарства должны храниться в недоступном для детей месте;

не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и санках) без присмотра;

не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома;

не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду.

ПОМНИТЕ!!!

— Безопасность детей — дело рук их родителей.

— Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона.

— Выучите с детьми наизусть номер «112» — телефон вызова экстренных служб.

Организуйте ребенку интересный семейный новогодний досуг!

И самое важное — родители должны быть положительным примером для своих детей!