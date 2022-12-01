Министерство образования урегулировало основные требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ профессионально-технического, среднего специального образования в дистанционной форме получения образования. Соответствующее постановление №431 от 11 ноября 2022 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление делает отсылки на иные документы, которые оговаривают, кого могут зачислить для получения образования в дистанционной форме, а также указывает на перечень специальностей, по которым нельзя получить образование в такой форме.

Определены основные требования к организации образовательного процесса. В частности, говорится, что обучающиеся до того, как приступят к обучению в дистанционной форме, должны быть обеспечены необходимыми инструкциями по работе и процессу обучения в электронной образовательной среде. Для каждого обучающегося формируется личный кабинет в электронной образовательной среде и предоставляются учетные данные для доступа в систему и к базе учебных материалов в соответствии с учебным планом.

Педработники проводят учебные занятия с использованием разнообразных форм, методов, приемов и средств, обеспечивают идеологическую и воспитательную составляющую учебных занятий, взаимодействуют с обучающимися с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденными графиками образовательного процесса, расписаниями учебных занятий, графиками консультаций.

При разработке учебного плана в дистанционной форме получения образования количество учебных часов по учебным предметам, модулям профессионального компонента планируется не менее 40% от учебных часов, предусмотренных учебным планом по специальности (специальностям) в дневной форме. Остальные часы — для самостоятельного освоения содержания образовательной программы обучающимся. Количество учебных часов, которые отводятся на практику, производственное обучение, планируется в соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности (специальностям) в дневной форме получения образования.

Отмечается, что проведение практики, производственного обучения в учреждении образования возможно с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебно-программной документацией учреждения образования. Однако это не касается производственной практики.

Также оговариваются вопросы текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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