Для проведения централизованного экзамена в Беларуси в 2023 году подготовлены 93 пункта. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, сообщает БЕЛТА.

«Мы проработали 93 пункта, в которых будет осуществлен централизованный экзамен. Количество пунктов будет увеличиваться, потому что было принято решение, чтобы в каждом районном центре был такой пункт», — сказала Ирина Старовойтова.

Она добавила, что уже проведено пробное тестирование по единому экзамену в восьми территориально-административных единицах. «Более 30% выбрали математику, высокий процент выбора по биологии, иностранным языкам, истории Беларуси, химии, обществоведению. 28-29 января мы планируем проведение репетиционного тестирования в тех регионах, в которых мы еще его не проводили. Поэтому все ребята попробуют свои силы», — отметила первый замминистра.

Ирина Старовойтова также остановилась на нюансах поступления абитуриентов по целевому направлению. «Стоит говорить прежде всего о новой форме поступления. У ребят, которые выбрали для себя целевое направление, будет внутренний экзамен. Он будет проводиться до 12 июня. И, конечно же, у нас нет ограничений по направлениям или специальностям, по которым могли бы взять целевое направление. Есть максимальный процент, который можно набирать по целевому направлению, и он по отдельным направлениям составляет до 80%», — заключила первый замминистра.

БелТА