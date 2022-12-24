Сегодня мы познакомим вас с одним из ярких представителей молодого поколения – учителем иностранного языка и руководителем по военно-патриотическому воспитанию Коммунаровской средней школы Дмитрием Борисевичем.



С выбором будущей профессии наш герой определился еще в школьные годы. Ведь перед глазами у него был пример отца, Михаила Борисевича, который на протяжении многих лет руководит одним из самых успешных учреждений образования района.

– Со школой у меня особые отношения. Для меня это место, где не только получают знания, но и предоставляют возможность для самореализации, развития способностей и проявления талантов. Учась в школе, я писал стихи, участвовал в различных мероприятиях, пробовал себя в роли ведущего, увлекался волейболом, занимался современной хореографией в студии театра и танца «Ливень» в Гомеле. Словом, пробовал себя во всем, что было интересно. Кстати, предметы мне давались без особых проблем, но наиболее тяготел к гуманитарным. Поэтому поступил на факультет иностранных языков ГГУ имени Ф. Скорины. Время, проведенное в стенах университета, вспоминаю с особым удовольствием. Мое умение планировать время и расставлять приоритеты помогли совмещать учебу и общественную жизнь.

Сразу после окончания вуза меня призвали в армию. Срочную службу проходил в войсках специального назначения в Минске. Считаю, что армия нужна каждому мужчине. Здесь приобретаются качества, формирующие человека как личность. В целом на многие вещи я стал смотреть по-другому, – рассказал молодой педагог.

У него была возможность продолжить службу по контракту, но он решил посвятить себя профессии педагога. По целевому направлению пришел на работу в родную Коммунаровскую школу и второй год учит ребят иностранному языку. А в нынешнем учебном году стал и руководителем по военно-патриотическому воспитанию. В этой должности, по его признанию, чувствует себя вполне уверенно, во многом благодаря службе в армии.

Дмитрий является инициатором создания в школе военно-патриотического клуба «Рубеж», где старшеклассники учатся следопытству, ориентированию на местности, тактической и огневой подготовке, военному и пожарному делу и многому другому. Вместе с заместителем директора Светланой Малаховой они разработали настольную игру «Лозовский бой», которую высоко оценили на различных конкурсах.

Вообще, будучи человеком увлеченным, наш герой не может сидеть без дела и старается заразить своими идеями окружающих. Он не оставил свою любовь к современным танцам: в школе организовал танцевальный коллектив «Dance Direction», где ведущим направлением выбрали хип-хоп. К слову, коллектив не ограничивается выступлениями на местных площадках. В конце декабря ребята будут выступать в Гомеле на открытии показа модельного агентства «Хрустальная нимфа», с которым Дмитрий сотрудничает в качестве хореографа.

Молодой человек продолжает писать стихи, ведет различные мероприятия, общается с друзьями, путешествует по Беларуси, постоянно самосовершенствуется, старается быть на переднем крае общественной и культурной жизни родной школы, агрогородка и района. Недавно довелось участвовать в обучающих курсах молодежного профсоюзного актива «Беларусь – страна исторической памяти», которые прошли в начале декабря в Логойске.

– От Белорусского профессионального союза работников образования и науки на курсах прошли обучение 33 человека. Это студенты и работающая молодежь со всей Беларуси. Было очень интересно общаться с инициативными людьми. Считаю, что наша молодежь должна иметь активную гражданскую позицию и своим примером доносить важные общечеловеческие ценности. Мы не должны быть сторонними наблюдателями. Хочу выразить слова благодарности председателю райкома отраслевого профсоюза Нине Ананич за предоставленную возможность заявить о себе, пообщаться с единомышленниками и почерпнуть новые знания, которые, несомненно, пригодятся в моей деятельности, – поделился молодой педагог.

ОЛЬГА ЧЕРНЯКОВА

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