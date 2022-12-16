Елена Уварова вместе со своей семьёй приехали восемь лет назад из Лисичанска Луганской области в Гомель и сегодня, проживая в микрорайоне Костюковка, ощущают себя настоящими белорусами.



Глядя на хрупкую улыбающуюся женщину, даже трудно представить, через какие испытания пришлось ей пройти, спасаясь с территории огня, в котором оказался родной город в 2014 году, и ища нового пристанища. — В июне 2014 года в последний день тишины на нашей территории мы приняли окончательное решение – эвакуироваться. Муж сказал: «Уезжай, спасай дочь, а я подъеду позже». Очень трудно было оставить моих родителей и мать мужа, — рассказывает Елена. — Мы с двенадцатилетней Катюшей, запаковав самое необходимое в рюкзаки, выехали автобусом из Лисичанска. Сначала направились к дальним родственникам в Орловскую область, деревню Кулеши. Но там возникли определённые нюансы с трудоустройством, и тут мне подсказали близкие друзья, что я, работавшая на стеклозаводе в Лисичанске, могу попытать счастья в Гомеле, известном своим ОАО «Гомельстекло». Решила рискнуть. И, знаете, мне очень повезло. На собеседовании работавший тогда заместителем генерального директора предприятия Юрий Анатольевич Скрипко предложил мне работу, а начальник цеха промышленной переработки стекла очень тепло встретил и помог скорее освоиться на производстве.

Сначала семье Елены предложили комнату в общежитии для семейных. А потом руководство завода предоставило две комнаты в общежитии, рядом с предприятием. Мужу Владиславу, по специальности слесарю-сантехнику, предложили пройти обучение, и тот тоже влился в дружный коллектив цеха, в котором уже работала жена.

Елене Уваровой, конечно же, непросто делиться эмоциями, пережитыми в момент обоснования на новом месте.

— Мы ведь оставили там всё нажитое. Тогдашнее состояние ввергало в отчаяние. Помню, — говорит она, — вошли в предложенную нам временно пустую комнату. Нам жители микрорайона Костюковка принесли еды, а попить чая не из чего. Знаете, так стыдно было! Пошла по соседям одалживать посуду и встретилась с такой готовностью помочь, поддержать. Стало легче на душе. Знаете, пройдя через испытания, выпавшие на нашу долю, понимаешь: материальное не важно, важна жизнь. Поддержка руководства завода, тепло жителей микрорайона Костюковка помогли адаптироваться на новом месте. Елена признаётся, что очень волновалась за свою дочь: как та приживётся на новом месте, как её примут дети в школе? На родине Катюша училась с первого по шестой класс в украинском классе, была отличницей. А тут нужно знать русский и белорусский. Но к ней с первого дня, вспоминает Елена, набежали ровесники знакомиться, вовлекли в свои ребячьи игры, помогли освоиться в классе. Та налегла на учёбу в СШ № 42, совмещая её с занятиями в школе искусств. Девочка очень классно рисует.А когда встал вопрос, какой экзамен она хочет сдавать — по русскому или белорусскому языку — выбрала белорусский в благодарность за сердечный приём. И сдала его на высший балл! Сейчас Екатерина учится на четвёртом курсе БелГУТа, получает профессию архитектора. Отцу и матери не пришлось искать деньги для обучения, девочка поступила на бюджет, хорошо учится и очень хочет реализовать себя в хороших проектах.



За восемь лет жизни на гомельской земле семья Елены очень полюбила Беларусь. С удовольствием вместе побывали в Минске, Гродно (древний город особенно очаровал и восхитил своими узенькими улочками, архитектурой), Бресте. А в Гомеле для Елены самый привлекательный объект – Гомельский парк, и она использует любую возможность погулять по его аллеям, покормить белочек. Восхищается улицей Советской, особенно в новогоднем убранстве. Кстати, в семье уже невольно задумываются о перспективе приобретения своего жилья. — Конечно, не сейчас. Но мы рады, что можем думать об этом. Ведь благодаря Президенту Беларуси для жителей Луганской и Донецкой областей облегчена процедура получения вида на жительство, — с восторгом говорит Елена. – Без этого возникают сложности и с продлением контракта, и медицинское обслуживание значительно дороже, чем для белорусов. Огромное спасибо руководству завода, что они ходатайствовали за нас о получении вида на жительство, гражданства. Я с мая 2022 года являюсь гражданкой Беларуси, скоро гражданство получат муж и дочь. Мои коллеги по заводу стали родными людьми. А какую помощь оказал Красный Крест! Это нельзя переоценить.

От души благодарная гомельской земле за то, что жизнь её семьи, буквально разбившаяся на осколки, склеена теплом проживающих здесь людей, Елена не понимает тех, кто ругает всё и вся. — Я никогда не молчу в таких случаях, — делится Елена. — Конечно, в каждой стране есть свои трудности, но я всегда говорю: «Вы не понимаете в какой замечательной стране вы живёте и где находитесь». Лично я была потрясена, когда, оформляя дочь в школу, узнала, что в ней бесплатное питание, бесплатный проезд в транспорте во время учебного года, можно бесплатно получить высшее образование. Нам помогли начать жизнь с белого листа. И я хочу искренне пожелать белорусам никогда не испытать того, что легло на наши плечи.

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