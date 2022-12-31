На пороге Нового года мы всматриваемся в будущее и как никогда осознаём, что это время новых стартов, благородных целей и больших планов.

И мы их обязательно выполним, потому что умеем работать и добиваться результатов. Потому что мы горячо любим нашу землю. Потому что мы едины в нашем общем желании сделать Гомельщину процветающей и счастливой. И в Новом, 2023 году, мы обязательно приумножим её мощь и достояние, тем более, что это год восьмидесятипятилетия образования нашей области.

Дорогие друзья!

В эти минуты в каждой семье царит приятная атмосфера ожидания волшебного праздника. Подарите своё тепло и любовь родным и близким. обнимите детей и родителей.

Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло! Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!

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