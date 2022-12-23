Обвиняемый в 2018 году присвоил более 68 тысяч рублей. Кредитные деньги были выданы для возведения жилья.

Известно, что житель Буда-Кошелева вместе с бывшей супругой получили земельный участок для строительства дома, женщина оформила льготный кредит (как многодетная мать). Муж выступил доверенным лицом, пара заручилась и поддержкой близких родственников. Кредит выдали. Однако далее мужчина предоставил в банк фиктивные документы, в частности, на приобретение строительных материалов. Сделал это на основании доверенности, выданной бывшей женой. Втянул в авантюру и родного брата как индивидуального предпринимателя.

Оперативники полагают, что он изначально не собирался возводить жилье, поэтому и избегал подписи документов и действовал руками близких людей, координировал их действия ради своей выгоды. В итоге в 2018 году деньги попали на счет обвиняемого. Он присвоил себе 68 тысяч рублей заемных средств и потратил в личных целях. Далее пропал и скрывался за границей.

В 2021 году следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К слову, до этого он уже был судим по этой уголовной статье из-за махинаций с имуществом одного из предприятий Буда-Кошелевщины.

Ранее сообщалось, что 44-летнего мужчину в районе знают хорошо. После освобождения из мест лишения свободы он находился в поле зрения правоохранителей, участвовал в несанкционированных массовых акциях. В отношении него возбуждались уголовные дела за ложное сообщение о минировании местной почты, оскорбление бывшего сотрудника милиции. Сам позиционировал себя «правозащитником», «борцом за правду». Снимал видео, донимал службы, местную власть. Требовал безупречности во всем, но по большому счету просто провоцировал конфликты.

Государственный обвинитель по нынешнему уголовному делу, прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров отметил, что обвиняемый вину не признавал и перекладывал ее на родственников, а последнее слово произносил около девяти часов.

Суд Буда-Кошелевского района признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он должен уплатить штраф 6400 рублей и возместить ущерб потерпевшей в размере 68 тысяч.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель