Вряд ли можно поспорить со словами почтальона Светланы Якименко из Дуравичей.

Она одна из тех, кто никогда не искал лучшей доли на чужбине. Даже в непростое время после аварии на Чернобыльской АЭС Светлана Викторовна вместе с супругом осталась на малой родине. Теперь здесь живут и работают и их дети, подрастают внуки.

Женщина уже 4,5 года разносит корреспонденцию жителям агрогородка. В ее ежедневном «почтальонском» маршруте – все улицы населенного пункта. Порядка 10 км набегает. Скажете много? Только не для сельского почтальона. Если грамотно распланировать свой рабочий день, отработать маршрут, да еще и получить за день не один десяток благодарных слов от односельчан, то любые трудности – лишь рабочие моменты. Конечно, в работе почтальона присутствуют цифры, денежная наличность, отчеты. Но и с этим у Светланы Якименко все в порядке: не зря ведь за плечами не один год работы весовщиком в местном хозяйстве.

Быстро освоила Светлана Викторовна и «мобильный почтальон», теперь современное устройство – ее незаменимый помощник. Жители, к слову, уже оценили его работу и успели ощутить на себе все плюсы новых почтовых технологий: качество и скорость.

Уже сейчас для Светланы Якименко, как и для всех почтовых работников, наступила горячая пора – набирает обороты подписная кампания 2023 года. Как заверила нас почтальон, жители агрогородка всегда выписывали районку, так что свежие номера «Авангарда» обязательно будут в ее сумке на маршруте по субботам.

Работает Светлана Викторовна в связке в Натальей Радченко, которая уже 6 лет заведует отделением. «Отличный получился трудовой тандем, – с улыбкой подтверждает местная жительница Раиса Васильевна. – Девчата приветливые, трудолюбивые, ответственные».

То, что почта на селе – из разряда социально значимых и важных объектов, увидели своими глазами: в отделение спешили, как говорится, и стар и млад. А тот факт, что наши почтальоны – мастера своего дела, подтверждали улыбки и хорошее настроение посетителей.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской