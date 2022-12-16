Заболеваемость гриппом в Беларуси растет, но сложной ситуации не прогнозируется, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Подъем гриппа начался чуть раньше, причем во всем мире. Так же в США, где это (подъем заболеваемости. — Прим. БЕЛТА) обычно фиксируется в последнюю неделю ноября, но началось примерно с начала ноября», — сказал Игорь Карпов, добавив, что сложной ситуации в Беларуси не будет.

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение пандемической ситуации 2009 года в связи с распространением вируса гриппа А(H1N1), заведующий кафедрой заметил, что «тогда была другая заболеваемость и тяжесть протекания болезни». А(H1N1), калифорнийский вариант, утратил свой пандемический потенциал.

Поэтому, по его словам, опасаться повторения ситуации 2009 года совершенно не стоит. «Это однозначный ответ, — сказал он. — Тогда, в 2009 году, был выход нового штамма, так называемой пандемической ипостаси гриппа. Тогда были другие контингенты риска, внесезонное возникновение заболевания, свои законы развития ситуации». Причем такие события бывают нечасто. К слову, предыдущая пандемия, начавшаяся в 1968 году, была связана с так называемым гонконгским гриппом.

«Когда вирус утрачивает пандемический потенциал, он становится обыкновенным вирусом, встраивается в свою нишу, циркулирует каждый сезон. С приходом пандемического SARS-COV-2 вирус гриппа А(H1N1), как и другие вирусы, был вытеснен из зоны обычного обитания. Сейчас они вновь встраиваются. Ничего необычного не происходит», — пояснил Игорь Карпов.

Как отметила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, среди вирусов гриппа, циркулирующих в человеческой популяции и имеющих эпидемическую значимость, два вируса гриппа — А(H1N1) и А(H3N2), а также вирусы гриппа В. Спектр циркулирующих вирусов и этиологически значимых возбудителей в разных странах различается: в одной стране эпидемические подъемы заболеваемости гриппом могут вызывать одни вирусы гриппа, в другой — иные.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич подтвердил, что сейчас регистрируется действительно достаточно большое количество случаев гриппа, вызванного А(H1N1), калифорнийским вариантом. «Им болеют те, кто родился после 2009 года, и особенно те, кто родился после 2020-го или в 2020-м, потому что у них не было контакта», — отметил он. Впрочем, тяжелому течению заболевания больше подвержены люди старше 65 лет, люди с сахарным диабетом, иммунодефицитами и т.д. Поэтому категорию возрастных иммунокомпрометированных людей с тяжелой сопутствующей патологией стоит вакцинировать в первую очередь, а также тех, кто находится рядом с ними, создавая «эффект кокона», уверен Юрий Горбич.

Не потеряли актуальность маски при близком контакте и дистанцирование, добавил Игорь Карпов.

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