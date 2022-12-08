«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в настоящий момент в Гомельской области ниже, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главный государственный санитарный врач региона Сергей Белый.

Он подчеркнул, что 65% от всех зарегистрированных случаев отмечается среди детского населения.

К этому времени против гриппа вакцинировано более 40% всех жителей региона. «Это рекомендованный Минздравом показатель, формирующий «коллективный» иммунитет», — уточнил главный санитарный врач.

Он сделал акцент, что в состав вакцин, которые используется в этом эпидемиологическом сезоне, включён штамм H1N1 (который в 2009 г. вызвал пандемию и назван «свиной грипп»).

Для профилактики заболеваний гриппом и ОРИ необходим комплексный подход.

В первую очередь — формирование специфического иммунитета с помощью вакцинации- против гриппа и против инфекции COVID-19.

В дополнение важно не забывать и о таких мерах как использование масок в местах большого скопления людей, где нет возможности соблюдения дистанции.

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