«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в настоящий момент в Гомельской области ниже, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главный государственный санитарный врач региона Сергей Белый.
Он подчеркнул, что 65% от всех зарегистрированных случаев отмечается среди детского населения.
К этому времени против гриппа вакцинировано более 40% всех жителей региона. «Это рекомендованный Минздравом показатель, формирующий «коллективный» иммунитет», — уточнил главный санитарный врач.
Он сделал акцент, что в состав вакцин, которые используется в этом эпидемиологическом сезоне, включён штамм H1N1 (который в 2009 г. вызвал пандемию и назван «свиной грипп»).
Для профилактики заболеваний гриппом и ОРИ необходим комплексный подход.
В первую очередь — формирование специфического иммунитета с помощью вакцинации- против гриппа и против инфекции COVID-19.
В дополнение важно не забывать и о таких мерах как использование масок в местах большого скопления людей, где нет возможности соблюдения дистанции.