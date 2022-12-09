На повестку дня были вынесены темы информационной безопасности, патриотического воспитания и образовательного процесса. Также обсудили ситуацию на международной арене.

Людмила Адамовна напомнила учителям об ответственности за подписку на экстремистские интернет-ресурсы. Также была затронута тема сохранения исторической правды и пропаганды патриотизма в трудовом коллективе, среди школьников и родителей.

В завершении визита Людмила Кураликова обсудила с учителями промежуточные результаты образовательного процесса и ответила на все интересующие вопросы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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