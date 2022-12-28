Современный интернет может удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Бесконечные каналы, группы, страницы, чаты, сайты, порталы на любую тему существуют на его просторах. Многим виртуальная жизнь уже заменила реальную — там единомышленники, информация, поддержка, эмоции и чувства и, что самое главное, там ты можешь быть кем угодно. По крайней мере, так кажется, ведь иллюзия жизни, которую дает интернет, так привлекательна.

Стать кем угодно

В виртуальном мире ты можешь быть не унылым задротом, у которого в реальной жизни не хватило мозгов нормально окончить школу, а уважаемым геймером или экспертом по выращиванию тыкв, или кем угодно другим. Там ты можешь переписать свою личность и даже не раз, приписав себе все те качества, которых не хватает в реале. И для этого не нужны особые усилия, если ты, конечно, не замахиваешься на статус эксперта в околонаучных областях.

И проблема сейчас даже не в том, что люди существуют, не выпуская из рук телефон или не отрываясь от компьютера.

Проблема в том, что в интернете люди находят для себя авторитеты и источники информации, конкурировать с которыми реальному миру крайне сложно, а иногда и невозможно. Ведь в виртуальном пространстве полностью отсутствует информационная гигиена, которая заставляет человека хотя бы искать информацию в разных источниках, пытаться ее перепроверить и осмыслить.

Современный интернет, наоборот, учит пользователя быть всеядным, быстро и поверхностно сортируя информацию и отбрасывая то, что не зацепило. Только цепляет чаще всего эмоция, а не правда. Для чего и кем создается такой «цепляющий» контент в интернете, задумываться не принято. А жаль, поразмыслить над этим иногда очень полезно.

Первые белорусские блогеры

Беларусь всегда немного запаздывала с интернетом. Мы и пришли в него довольно поздно, только в 1992 году, и развивался он у нас не так стремительно. А между тем еще лет 20 назад именно на интернет как инструмент создания революционных ситуаций в разных странах мира уже делали ставку западные спецслужбы и политтехнологи. Наша страна, к сожалению, тоже испытала всю мощь таких политтехнологий в 2020‑м и была к ним совсем не готова.

Когда с 2010 года в стране появились первые блогеры, это воспринималось как что-то новое и свежее. Казалось, что блогер, живущий, например, в небольшом белорусском городке и поглощенный заботами своего региона, действительно болеет за свою малую родину, старается сделать ее лучше. И почему-то считалось, что такие люди полностью независимы в своих суждениях, они за народ и страну из чисто альтруистических соображений. Но это только казалось. Уже за первыми белорусскими блогерами стояло иностранное финансирование, которое стимулировало их «работу» вполне весомыми зарплатами.

До поры до времени все эти региональные блогеры раскачивали только местную повестку и «воевали» чаще всего с ЖКХ. Наверное, некоторое количество бабушек в регионах и сейчас благодарно им за пару выкрашенных скамеек. Но если смотреть в суть — опять получается технологический трюк. Таким вот образом белорусов как бы приучали не шарахаться от активизма, показывали, что он может быть полезен и, самое главное, даже безопасен для «потреб­ления».

Существовали все эти «героические люди» на донаты благодарных зрителей-подписчиков. Так, по крайней мере, это выглядело для рядового потребителя контента. О том, что деятельность блогеров оплачивалась иностранными фондами, обывателю знать не полагалось.

Где-то в 2014 году недоразвитая белорусская блогосфера зашевелилась чуть больше, чем обычно. Внимания на это практически никто не обратил. Начал какой-то Паук или Петрухин больше рассуждать о политике, чем о проблемах своего региона, — это ему просто за державу обидно. Подписчики привыкли к информации из знакомого источника и особо над ней не задумываясь. Сторонние же наблюдатели некоторое оживление списали на обострение конкурентной борьбы за источники финансирования. Тогда они выглядели еще совершенно безобидно.

Но только выглядели.

Шевеление всех этих петрухиных, филипповичей, кабановых, козловских, цыгановичей, пауков началось не просто так. Оно было напрямую связано с тем, что западными спецслужбами на 2020 год для Беларуси уже была назначена «цветная революция».

Под это белорусских блогеров придирчиво изучили на встречах в Вильнюсе. Кураторы уже поняли, что в Беларуси очень нужны те, кто сможет поднять регионы, кто будет в этих регионах своим, буквально соседом и у кого уже есть какой-то наработанный имидж. Для этих целей блогеры подходили как нельзя лучше. Раскачку Минска и крупных областных городов тоже, конечно, не игнорировали, но основное внимание подготовка к 2020‑му уделяла регионам.

Эпоха телеграм-каналов, Instagram, чатов, политической рекламы и политической активности в соцсетях в Беларуси тогда еще не наступила…

Почему Тихановский

Отсмотрев все, что смогла предоставить в тот период белорусская блогосфера, кураторы неслегка приуныли. Повести за собой эти блогеры могли разве что два десятка таких же клоунов. И то недалеко.

А когда «блогер с гомельского балкона» Максим Филиппович, решивший, что именно его как-то выделили на вильнюсских смотринах, внезапно в своих стримах начал «раздавать» портфели в «своем» будущем правительстве, стало понятно, что делать ставку на кого-то местного не имеет смысла.

Они совсем не дураки там, в заграницах — способности белорусской оппозиции определили верно. Вот только с ­­Президентом, силовиками и народом просчитались.

Именно на разочаровании кураторов белорусскими блогерами в 2019‑м и «возник» Тихановский. А за ним все эти лосики, путилы, неронские, мотольки, баковцы, майоровы… И еще бессчетное множество тех, кто вкладывал в мозги белорусам, что время пришло и они смогут.

Правда про то, что действительно должны были «смочь» белорусы в 2020‑м, не говорил никто. Ведь планировалось быстренько ухватиться за власть, продать, сдать, разворовать, уничтожить все, что только получится, и исчезнуть, передав руины нашей страны в руки Запада.

Вряд ли даже виртуозы иностранных спецслужб смогли бы соблазнить змагаров перспективой жизни на задворках Европы, которые к тому же должны были стать плацдармом для перманентного конфликта с Россией. Поэтому обещали только хорошее — небывалый рост экономики, доходы, которые и не снились, власть, возможности и, конечно, свободу…

Протесты сдулись, изменилась и повестка

К 2020‑му в белорусском сегменте интернета уже активничали сотни, если не тысячи подконтрольных иностранным кураторам информационных ресурсов, постепенно «заводящих» электорат на определенные, нужные зарубежным кураторам, действия.

В этот период еще очень «удачно» случился ковид, который серьезно помог повысить градус истерики и недовольства в обществе. Помните эти ужасы про «мы все умрем, потому что не вводится карантин», и тут же многолюдные скачки на предвыборных сборищах у дамочек в белом?

Оппозиционными «источниками» перевиралась любая информация, расставлялись нужные акценты, накручивались истерия и страх.

И люди, черпающие из них информацию, уже не замечали противоречий, не фильтровали новости, с ними стало практически невозможно разговаривать здраво. Собственного мнения просто не осталось, пользователи как мантры повторяли то, что тиражировали сотни змагарских инфопомоек, и при этом совершенно не понимали, что стали объектами психологической накачки…

В очередной раз вспоминать, во что все это вылилось в августе 2020‑го, особого смысла нет. Все мы прекрасно помним отары под бчб-тряпками, двигающиеся по маршрутам, указанным «пастухами» из интернета…

Потом кураторам стало понятно, что революция в Беларуси опять сдувается, а ряды бродящих по белорусским улицам катастрофически редеют. И повестка, вкладываемая в головы адептов бчб, начала меняться. Змагарью теперь внушали, что нужны другие форматы активности — теракты, убийства, диверсии на предприятиях и БЖД, акции устрашения. И ведь желающие находились.

Некоторые, правда, и до августа предлагали то же самое, но особой поддержки не встречали. Например, террорист Автухович с подельниками активно продвигал такую повестку в своих соцсетях, личных блогах и телеграм-канале еще с 2018 года.

Бледные каналы и кровожадные планы

Но начинать «революцию» с кровавого террора белорусы не хотели. Да и кураторы до определенного момента «стеснялись» финансировать откровенный терроризм. Поэтому информационные каналы Автуховича на фоне нехтоподобных ресурсов, в которые вливались потоки иностранного финансирования, выглядели бледно, толпы сторонников не привлекали и никакую повестку не определяли.

Не считать же за сторонников отмороженных анархистов, которые и так старались что-то поджечь, взорвать или, на худой конец, сломать при любом удобном случае. Эти с Автуховичем и так были давно знакомы, и согласны.

В сентябре 2020‑го про необходимость силового сопротивления заговорил уже весь оппозиционный интернет. Правда, те же нехты с мотольками, блогеры и независимые СМИ смогли только призывать и публиковать лозунги — когда ты всего лишь мелкий интернетный трус, пусть даже и имеющий довольно серьезные доходы, научить кого-то совершить теракт ты не сможешь.

Тут уже пригодился и Автухович со своими кровожадными планами, и анархист Дедок с «обучающими лекциями», и другие интернет-ресурсы особого толка. Там по иностранным методичкам учили делать взрывчатку, рассказывали о тактике, стратегии, планировали жестокое и на все лады предлагали своим подписчикам стать героями…

Будем спасать?

Все это было вовремя остановлено белорусскими силовиками. В интернете тоже была проведена большая «уборка», запрещены и закрыты сотни экстремистских чатов, групп, каналов, СМИ. Но даже сейчас такие все еще активничают. Меняя названия и площадки, так и продолжают призывать белорусов к сопротивлению. Потому что наша страна по-прежнему сильно интересует Европу и Америку, а еще нам так и не простили не случившейся в 2020‑м революции.

И ведь по-прежнему находятся те, кто верит, что можно совершить преступление по просьбе незнакомца из интернета и остаться безнаказанным. Как убедить в обратном тех, кто уже попал в сети интернет-общения со спецами, умеющими найти подход к каждому? Неужели только сроками наказания? А может, все-таки опять активной профилактикой?

Ведь правила информационной гигиены у нас и профессионалы не всегда сформулируют. И это большая проблема. Потому что именно информационная гигиена нам сейчас нужна как никогда. Нам всем, чтобы вновь не стать жертвами массовых манипуляций от заокеанских политтехнологов и в конце концов не потерять страну.