По информации УВД Гомельского облисполкома, на этой неделе датчики контроля скорости будут установлены в следующих местах.

19 декабря:

— на 54 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч.

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч.

20 декабря:

— на 86 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 71 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение: 90 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового.

21 декабря:

— на 5 км а/д Р-39 «Рогачев – Жлобин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение: 90 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового; 22 декабря:

— на 48 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». В направлении г. Бобруйска скоростное ограничение: 90 км/ч – для всех транспортных средств, кроме грузовых, 70 км/ч – для грузовых, а в направлении г.п. Паричи – 70 км/ч для всех транспортных средств;

— на 86 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель – Хутор». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

23 декабря:

— в районе дома №35 по ул. Свердлова в г. Светлогорск. Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч; — на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение: 90 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового.

24 декабря:

— на 48 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». В направлении г. Бобруйска скоростное ограничение: 90 км/ч – для всех транспортных средств, кроме грузовых, 70 км/ч – для грузовых, а в направлении г.п. Паричи – 70 км/ч для всех транспортных средств;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 114 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч.

25 декабря:

— на 56 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение для всех водителей 40 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – для легкового транспорта, 70 км/ч – для грузового;

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей 60 км/ч.

Обращаем Ваше внимание, что работа данных датчиков организована в двух направлениях! Уважаемые водители! Сохраняйте зимний, более сдержанный и аккуратный стиль вождения. Откажитесь от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирайте безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держите безопасную дистанцию и боковой интервал.

Источник: http://gp.by

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