Как Ирина Искрицкая стала участницей международных творческих мастерских «Мельница моды-2022» в Москве



Своими впечатлениями о поездке в Москву с читателями «Авангарда» поделилась дизайнер и руководитель образцового театра моды «Хобби-style» Уваровичского центра детского творчества Ирина Искрицкая:

– Нынешний год в творческом плане для меня выдался весьма насыщенным. Итогом кропотливой работы стала долгожданная победа и признание «Нового ФОРМАТА» лучшим среди коллекций одежды для детей в номинации «Школа моды» на «Мельнице моды-2022». Кроме того, мне выпала честь в составе делегации от Гомельской области проводить мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству на Международном фестивале «Славянское единство-2022» в Брянске. Не менее значимы для меня, как наставника и руководителя театра моды, успехи моих воспитанников. Так, Мария Кабаева в этом году стала дипломантом II степени в областном творческом проекте для подростков «Безопасный переход-2022» за презентацию коллекции одежды «Остановка. Точка. Город». Также в областном конкурсе юных модельеров «Разноцветная мозаика» с коллекцией одежды «Fashion school» она заняла 2-е место. К слову, моя подопечная уже неоднократно становилась победителем и призером районных, областных, республиканских и международных конкурсов.

Буквально на днях я вернулась из Москвы, где с 15 по 18 декабря для победителей и призеров «Мельницы моды-2022» были организованы международные творческие мастерские, цель которых – развитие и повышение профессионализма в области моды, дизайна и производства одежды. Для нас подготовили насыщенную программу. В первый день мы встречались с российскими дизайнерами в пространстве FHROOM и президентом Международной ассоциации байеров, фэшн-директором Milo Group Георгием Ростовщиковым. Безусловно, общение с такими известными и талантливыми людьми, громко заявившими о себе в современном мире моды, дорогого стоит. Ведь у них действительно есть чему поучиться. Второй день наших творческих встреч проходил в Останкино, где нас ждала встреча с руководителем благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяной Михалковой. Там же мы присутствовали на демонстрации хайлайтов коллекций «Мельница моды-2022». Не менее интересной была и экскурсия по телевизионным павильонам, где мы могли наблюдать за съемочным процессом всеми любимых телепередач изнутри. Третий день запомнился встречей с ведущим российским дизайнером Викторией Андреяновой в ее шоуруме. В этот же день на кафедре дизайна костюма института дизайна РГУ имени А.Н. Косыгина мы прослушали лекцию «Миссия дизайнера моды новейшего времени», приняли участие в мастер-классе и продемонстрировали свои коллекции одежды студентам и преподавателям.

Ценность подобных встреч в том, что можно заявить о себе, услышать мнения своих коллег и единомышленников, посмотреть, как проходит обучение в других университетах, взять что-то на заметку для своей работы и занятий с детьми. Я благодарна организаторам творческих мастерских за уникальную возможность с головой окунуться в мир моды и дизайна. Для меня это прежде всего огромный опыт и уникальная возможность встретиться с настоящими профессионалами модной индустрии.

Беседовала Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Ирины Искрицкой