Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Капского Дениса Васильевича — заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Кравчука Вадима Васильевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;
Кузьмича Андрея Николаевича — председателем Жабинковского райисполкома;
Жука Романа Борисовича — председателем Малоритского райисполкома;
Метлицкого Вячеслава Валерьевича — председателем Березовского райисполкома;
Привалова Владимира Александровича — председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;
Алейникова Дмитрия Вадимовича — заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Шабетника Дмитрия Анатольевича — председателем Светлогорского райисполкома;
Савицкого Сергея Константиновича — первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Корзуна Олега Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;
Ботвинника Александра Мирославовича — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;
Балашенко Александра Анатольевича — заместителем министра архитектуры и строительства;
Костюкевича Дмитрия Олеговича — заместителем министра юстиции;
Моргуновой Елены Михайловны — первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Козловой Ирины Леонидовны — заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;
Труса Сергея Николаевича — начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
Санько Дмитрия Евгеньевича — заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.