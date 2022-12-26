Основная цель новой редакции закона «О социальном обслуживании» заключается в создании условий для максимально длительного проживания нетрудоспособных граждан дома, развитии стационарозамещающих форм соцобслуживания и неформального ухода. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на замминистра труда и социальной защиты Марину Артеменко.

Отмечается, что этот принцип становится основополагающим для организации социального обслуживания граждан.

Минтруда назвало основные новации законопроекта «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания». Среди них определение нуждаемости в социальном обслуживании на основании оценки индивидуальных потребностей и условий жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов. Предполагаются государственная поддержка физлиц, которые самостоятельно осуществляют уход, интеграция пособия по уходу в систему соцобслуживания.

Планируется внедрить новые подходы в деятельности домов-интернатов, включить в систему соцобслуживания центры (дома) временного пребывания лиц БОМЖ, дома сопровождаемого проживания. В проекте закона также закреплены учет и определение степени государственного регулирования деятельности негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, создание реестра поставщиков социальных услуг.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания» рассмотрен 22 декабря на расширенном заседании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей. Заседание вела заместитель председателя Постоянной комиссии Жанна Стативко.

Основной законодательный акт, регулирующий функционирование системы социального обслуживания, — закон «О социальном обслуживании». Он определяет основы построения системы социального обслуживания, его структуру, основные подходы к организации оказания социальных услуг. Закон был принят более 20 лет назад. Последние изменения вносились в 2017 году.

Сейчас в стране создана и эффективно работает система социального обслуживания. Это 146 территориальных центров соцобслуживания населения, 92 дома-интерната, два центра семьи и детей, а также негосударственные некоммерческие организации, которые оказывают социальные услуги в рамках государственного социального заказа.

Социальные услуги оказываются более чем 155 тыс. пожилых граждан и инвалидов. Численность получателей социальных услуг ежегодно увеличивается на 1,5-2%.

belta.by