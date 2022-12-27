Культурный декабрь. Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце

Готовимся к Новому Году. Когда и где : декабрь, Гомельская область



Хотите зарядиться новогодним настроением? Мы сделали для вас подборку праздничных мероприятий, которые можно посетить, не уезжая далеко от дома. Выбирайте подходящее время и место.

Окунуться в новогодние приключения всех желающих приглашает Резиденция Деда Мороза. С 23 декабря по 15 января в Буда-Кошелеве, в парке за районным домом культуры. Приходите всей семьей. Здесь вы сможете посмотреть театрализованное представление «Алиса в новогоднем зазеркалье», поучаствовать в зимних забавах, отведать праздничных вкусностей и согреться ароматным чаем, приобрести новогодние сувениры в лавке бабки Лукерьи. Заинтересовались? Звоните по телефонам предварительной записи: +375 (2336) 7 49 03 или +375 (29) 537 35 13.

Гомельский драмтеатр каждый день плоть до 8 января ждет юных зрителей на новогоднее представление у Елки «Коляда, Коляда, отворяй ворота!» и праздничный спектакль «Волшебные часы. Подробности можно узнать по телефону в Гомеле 8 (0232) 50-90-63 или в кассах театра.

Интерактивные площадки, FOTOчиз с героями новогодней сказки, волшебный камень исполнения желаний ждут вас с 19 декабря в поместье Деда Мороза в Светлогорске.

Пройти квест «Загадки зимнего замка» можно будет с 25 по 29 декабря в Мозырском замке.

В Гомеле с 25 по 31 декабря пройдут новогодние городские концерты.

Королевский цирк Гии Эрадзе. . Когда и где: с 16 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г., Гомель



Гастроли приурочены к празднованию 50-летия Гомельского госцирка. Артисты Российской государственной цирковой компании подготовили для зрителей грандиозное шоу в духе театральной постановки со спецэффектами, авторской музыкой и роскошными костюмами: уникальные трюки, выполненные без страховки под куполом цирка; олени, яки,лисы, псовые борзые и грациозные вороные лошади фризской породы и много другое.