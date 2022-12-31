В последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий. Каким был для Будакошелевщины 2022 год и к чему будем двигаться дальше – в традиционном предновогоднем интервью с председателем райисполкома Анатолием Гапоником.

– Анатолий Генрикович, как оцениваете итоги прошедшего года?

– Он был непростым во многих отношениях, но ярким и богатым на знаменательные события. Важнейшим в новейшей истории современной Беларуси, безусловно, стало принятие настоящей народной Конституции. Символично, что подготовка нового проекта Конституции началась в год, объявленный Годом народного единства, а завершилась в Год исторической памяти. Беларусь смогла уберечь важнейшие ценности: святость уз традиционной семьи и память о подвиге предков.

В этом году мы, как и вся страна, включились в масштабный патриотический марафон. Повсеместно проходило немало мероприятий, основная цель которых – консолидация гражданского общества, органов государственного управления и всех, кто настроен на созидание на основе вклада каждого в развитие родной страны через сохранение исторического прошлого.

Акции, уроки мужества, научно-практические конференции, митинги, концерты, диалоговые площадки, экскурсии по знаковым и памятным местам, патриотические флешмобы, авто- и велопробеги, благоустройство мест воинской славы и захоронений жертв войны – все это организовывалось, чтобы наши жители, особенно молодежь, включились в общественную жизнь страны, пополнили свои знания об истории страны, родного края, героях, имена которых в разные годы были вписаны золотыми буквами в летопись Отечества. Год исторической памяти не может закончиться. Уверен: работа в этом направлении останется приоритетной и в наступающем году, поскольку духовность, культура, историческая память – это то, что объединяет нас. И эти ценности мы должны сохранить для последующих поколений. Это главная цель на долгие годы вперед.

Мы жили и трудились в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны, нередко погода подбрасывала сюрпризы. Но уже сегодня могу сказать, что вопреки всем трудностям и в 2022 году Буда-Кошелевский район сработал достойно по основным отраслям народного хозяйства. Особую гордость я испытываю за наших аграриев, которые на протяжении последнего десятилетия прочно удерживают репутацию главной житницы региона. Валовой намолот зерна с учетом кукурузы в бункерном весе составил более 155 тыс. тонн, притом что ни один район в области не смог перешагнуть 100-тысячный рубеж. Из 75 экипажей комбайнеров, задействованных на уборочной, тысячную планку по намолоту преодолели 37, а двухтысячную – 5. Более тысячи тонн зерна перевез 21 водитель, 5 из них – более двух тысяч тонн.

Но хорошие результаты достигнуты не только в растениеводстве, мы обеспечили прирост объема к показателям прошлого года и в животноводстве. В частности, по выращиванию КРС, свиней и птицы ожидается показатель в 125,2%.

– За счет чего удалось достичь таких результатов?

– Мы работаем на перспективу. Для примера возьмем сельское хозяйство. Чтобы увеличивать объем производства продукции животноводства, постоянно строим новые объекты. Так, в нынешнем году в районе построены и введены в эксплуатацию такие высокотехнологичные объекты, как цех инкубации на 24 млн. штук яиц в РУП «Белоруснефть-Особино», два телятника на 200 голов молодняка КРС на ДМБ «Бушевка» в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». В июле нынешнего года с нового свиноводческого комплекса, открывшегося в августе прошлого года вблизи агрогородка Широкое, отгрузили первую партию товарной свинины. С тех пор на убой было отправлено 1445 тонн мяса. На сегодняшний день там содержится 13 тыс. голов, среднесуточные привесы составляют в среднем более 600 г.

Уже в начале 2023 года в филиале «Морозовичи-Агро» планируют ввести в эксплуатацию новые производственные площади на 600 голов для выращивания бычков. В октябре будущего года РУП «Белоруснефть-Особино» откроет третью площадку по выращиванию и откорму цыплят-бройлеров мощностью 2560896 птицы в год, построив еще одну ферму вблизи д. Теклевка. В 2023-м благодаря политике Президента страны и при поддержке областного руководства в ОАО «Николаевка» будет построена новая молочно-товарная ферма на 2 коровника с беспривязным содержанием животных по 432 головы в каждом, предусмотрены сарай для содержания сухостойных коров и нетелей на 252 головы и площадка с 230 домиками для телят.

Такой же подход практикуем и в растениеводстве. Труженикам АПК района удалось обеспечить лидирующие позиции за счет строгого соблюдения технологической и трудовой дисциплины, применения новейших технологий, использования передового опыта, обновления машинно-тракторного парка, поддержки руководства страны и губернатора. Только за этот год в рамках госпрограмм в хозяйства района поступило 25 единиц современной техники. По предварительным данным, в 2023 году машинно-тракторный парк наших сельхозпредприятий пополнится еще 79 единицами. Благодаря инициативе губернатора за счет средств областного бюджета весной будет обработано более 20 тыс. га земель глифосатсодержащими гербицидами, что позволит значительно снизить общую засоренность полей многолетними сорняками. Это весомое подспорье в нашей работе.

Я благодарен руководителям и специалистам аграрной отрасли за нелегкий труд, который обеспечивает развитие района, однако хочу напомнить: на любом рабочем месте и на любой должности, чтобы эффективно работать, нельзя останавливаться на достигнутом. Всем нам следует активнее задействовать неиспользованные резервы.

– Как развиваются строительная отрасль и социальная инфраструктура? Поделитесь перспективами в этом направлении.

– В сфере строительства по итогам года введено 7320 квадратных метров жилья, что практически в два раза больше, чем в прошлом. Значительную долю в этом объеме занимает индивидуальное жилищное строительство. С использованием господдержки по Указу Президента Республики Беларусь №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» 26 многодетных семей улучшили жилищные условия. 7 из них получили заветные метры в 40-квартирном жилом доме по ул. Лавриновича в райцентре. Еще 10 квартир в этом доме будут распределены между сиротами и 23 квартиры отдадут под арендное жилье. В 2023-м рассчитываем не сбавлять темпы. Так, с использованием господдержки 15 многодетных семей улучшат свои жилищные условия. Будет продолжено строительство индивидуальных жилых домов. Спрос на него в районе есть – об этом говорят цифры.

Помимо того, в 2022 году введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом в Морозовичах для специалистов сельхозпредприятия. Большая работа проведена по текущему и капитальному ремонту жилфонда, улиц, дворовых территорий. В рамках подпрограммы «Чистая вода» КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» ввел в эксплуатацию 2 станции обезжелезивания в Пенчине и Кривске, установил 2 станции водоподготовки в Сельце и Красном Свете. В 2023 году рассчитываем серьезно увеличить эти цифры: запланировано построить и запустить 9 станций в Гусевице, Потаповке, Николаевке, Дербичах, Дуравичах, Узе, Ивольске, Буде Люшевской и Рогини.

Также в 4 сельских населенных пунктах – Сеновце, Крылове, Губичах и Смычке – начнется реконструкция электрических сетей. Эта работа, когда было заменено 5,151 км воздушных линий электропередачи в райцентре, была начата в текущем году.

Приложили много усилий и средств для того, чтобы модернизировать и дальше развивать инфраструктуру сферы образования. В этом году была заменена кровля в детском саду №1 г. Буда-Кошелево, частичный ремонт кровли проведен в Пенчинской школе, Узовском, Гусевицком и Октябрьском детских садах. Еще в 10 дошкольных и общеобразовательных учреждениях проведены текущие ремонты с заменой инженерных коммуникаций. Большая стройка ждет Коммунаровскую школу. Я благодарен председателю облисполкома Ивану Крупко за то, что в сложных экономических условиях, когда каждая копейка на счету, он принял решение выделить средства из областного бюджета для сноса старого аварийного здания школы и постройки на его месте нового корпуса с пищеблоком.

Самое пристальное внимание традиционно уделили медицине. Существенная работа проведена по ремонту и обновлению материально-технической базы медучреждений. Так, отремонтирована кровля в Широковской и Пенчинской АВОП, текущий ремонт отопления с заменой котла произведен в Рогинской АВОП. В этом году автопарк скорой помощи пополнился еще одной машиной, закуплены портативный аппарат УЗИ, аппарат ИВЛ, анализатор гематологический, компьютеры, стиральная машина и многое другое. В 2023-м в Уваровичской участковой больнице заменят лифт.

– То есть, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономика работает, государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства?

– Так и есть. Санкции, конечно, задели нас, но жесткие внешние условия подтолкнули к еще более продуктивной работе. И экономика не остановилась, и социальная сфера развивается. Мы продолжаем наращивать объемы производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Основные экспортеры района – ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», РУП «Белоруснефть-Особино», СП «АМИПАК»-ОАО и ООО «Б-Р Строй» – поставляют свою продукцию в 11 стран, а СП «АМИПАК»-ОАО было признано «Лучшим экспортером года» по итогам 2021 года в номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность». В целом только за 10 месяцев этого года экспорт товаров и услуг всего по району составил 110,2 млн. долл. США, или 180,6% к уровню прошлого года, импорт товаров – 9,4 млн. долл. США, или 124,2%, в результате чего сальдо внешней торговли товарами и услугами всего по району сложилось положительное – 100,8 млн. долл. США.

В районе создаются новые организации за счет развития малого и среднего бизнеса, сохраняются действующие социальные гарантии, населению предоставляются необходимые образовательные, культурно-просветительные, медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги. Своевременно и в полном объеме выплачиваются пенсии, 414 остронуждающихся пенсионеров и инвалидов получили единовременную материальную помощь на сумму 26,3 тыс. руб-лей. Действующей системой государственных пособий охвачены 1520 детей, 50 многодетным семьям только в текущем году был назначен семейный капитал, 61 многодетная семья смогла распорядиться им досрочно.

– Анатолий Генрикович, что бы вы хотели пожелать будакошелевцам в новом году?

– Хочется выразить слова глубокой признательности всем за плодотворный труд и пожелать здоровья, удачи, благополучия, достатка, тепла, уюта и, конечно, любви. Помните, что очень многое зависит от нашей сплоченности, стойкости, патриотизма, верности долгу и традициям, исторической памяти. Твердости духа вам, дорогие будакошелевцы. С наступающим Новым годом и Рождеством!

– Спасибо за интервью.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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