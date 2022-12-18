Ровно через две недели мы будем прощаться с уходящим и встречать новый 2023 год. Итак, что поможет будакошелевцам и жителям нашего района почувствовать приближение праздника и подзарядиться новогодним настроением? «Авангард» дает несколько подсказок.

Подготовка к Новому Году в районе идет полным ходом: то тут, то там на зданиях и улицах включается праздничная иллюминация. И в этой сказочной атмосфере прямо чувствуется – скоро праздник. По сложившейся традиции предприятия, учреждения, организации и частные домовладения района поборются за победу в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Вы живете в частном доме и тоже хотите поучаствовать в битве лучших декораторов? Создавайте новогоднюю инсталляцию у себя на подворье и подавайте заявку на участие в отдел ЖКХ, архитектуры и строительства по тел. 7-52-20, факс: 7-89-28, 7-05-52 или отправляйте письмо на e-mail: otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by. И поторопитесь, заявки принимаются до 20 декабря.

Главная елка района уже установлена и совсем скоро на ней засияют разноцветные гирлянды. Хотите увидеть, как зажигают огоньки на главном символе Нового Года? В таком случае, 21 декабря отложите все дела, берите детишек и поспешите на площадь Ленина райцентра. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои уже подготовили праздничную программу. Начало в 17.00, не опаздывайте.

Окунуться в новогодние приключения всех желающих приглашает Резиденция Деда Мороза. Она будет работать с 23 декабря по 15 января в Буда-Кошелеве, в парке за районным Домом культуры. Приходите всей семьей. Здесь вы сможете посмотреть театрализованное представление «Алиса в новогоднем зазеркалье», поучаствовать в зимних забавах, отведать праздничных вкусностей и согреться ароматным чаем, приобрести новогодние сувениры в лавке бабки Лукерьи.

Заинтересовались? Звоните по телефонам предварительной записи: +375 (2336) 7-49-03 или +375 (29) 537-35-13.

Для детей Новый Год, пожалуй, самый главный после дня рождения праздник. В учреждениях образования и культуры пройдут утренники для малышей и праздничные мероприятия для ребят постарше. А 26 декабря в Буда-Кошелевском ЦРДК в рамках Новогодней благотворительной акции «Наши дети» пройдет праздник с игровой программой и театральным представлением «Алиса в новогодней сказке». Участие в мероприятии примут талантливые ребята, достигшие высоких успехов в учебе, спорте и общественной работе, а также дети, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке. Всем деткам уже приготовлены подарки.

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Анна ЛИТАШ