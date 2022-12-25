С 26 декабря в 23 учреждениях образования района откроются игровые площадки, на базе 15 школ начнут работу лагеря дневного пребывания. Как будет организована работа с детьми в каникулярный период, «Авангард» узнал в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.



Во время зимних каникул в 15 учреждениях образования района за счет средств респуб-ликанского бюджета будет обеспечена работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 230 мест. Так как дети будут находиться в лагере с 8.00 до 16.00, для них будет организовано питание. Причем пребывание детей в лагере не требует оплаты, поскольку наш район относится к территориям радиоактивного загрязнения. Помимо того, в каждой школе будут функционировать игровые площадки с 4-часовым пребыванием.

– При формировании списков на посещение лагерей с дневным пребыванием преимущество отдавалось учащимся из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также несовершеннолетним, которые состоят на учете и находятся в социально опасном положении. Ребята, которые не были зачислены в лагерь с дневным пребыванием, смогут посещать игровые площадки, – рассказала методист по оздоровлению Нелли Гусакова.

«Авангард» ознакомился с оздоровительно-образовательными программами, и, можем вас заверить, скучать детишкам во время зимних каникул точно не придется. Консультации по учебным предметам, традиционные новогодние мероприятия и профориентационные занятия, квесты и викторины, экскурсии и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и подвижные игры на свежем воздухе – каждая школа подготовила для ребят что-то особенное. Запланированы совместные мероприятия с участием учреждений культуры и здравоохранения, РОЧС и РОВД. Большое внимание будет уделено пропаганде здорового образа жизни и основам безопасности жизнедеятельности.

Анна ЛИТАШ