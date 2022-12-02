Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания министр образования Андрей Иванец доложил об основных новациях вступительной кампании в 2023 году. Теперь выпускникам предстоит сдавать два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование. Предполагается, что это позволит не только объективно оценить знания, полученные учащимися в школах, но и поможет им сделать более осознанный выбор профессии. Ведь до настоящего времени выпускники могли сдавать 4 централизованных тестирования, и многие из них приносили документы в тот вуз, куда проходили по баллам.

Александр Лукашенко не стал отвергать все высказанные предложения. Но как Президент был обязан подвергнуть сомнению наиболее важные из них. Например, вопросы у главы государства вызвала форма сдачи централизованного экзамена в школах: обязательной станет сдача экзамена по языку, второй предмет будут выбирать учащиеся. Выбирать им придется из тех предметов, по которым раньше предусматривалось ЦТ. Президент спросил, поможет ли это оценить общий уровень знаний школьников, если каждый из них будет сдавать экзамен по тому предмету, который освоил лучше всего. «Да, какой-то уровень будет. Мы школу подстегнем. Но в целом мы его знать не будем», — отметил Александр Лукашенко.

Как пояснили во время совещания, общий уровень знаний выпускников можно будет оценить по среднему баллу аттестата — этот показатель также будет важен для них, поскольку учитывается при поступлении.

Министерство образования предлагает проводить централизованный экзамен за пределами школ. В крупных городах и районах уже определены места для этого. Принимать экзамен будут в аудиториях колледжей и университетов. Поскольку не в каждом населенном пункте есть эти учебные учреждения, часть школьников придется подвозить для сдачи экзамена в другие районы или города. Глава государства поинтересовался, насколько уместна эта новация.

«Я не готов сказать, что хорошо, что ребята из Кричева, сдающие школьные экзамены, поедут в Могилев. Это как-то странно, — считает Президент. — Неужели мы в районном центре не можем собрать выпускников и провести экзамен? Кому мы там не доверяем?»

По словам Андрея Иванца, по стране определено 93 пункта для сдачи централизованного экзамена. Некоторые из них будут действовать как межрайонные. «Учитывая, что сегодня у нас порядка 60 тысяч школьников находятся на подвозе в сельской местности, выезд на централизованный экзамен дополнительного стресса не создаст», — убежден министр.

«Вы правы в своих рассуждениях. Но в целом это не убедительно, — ответил Александр Лукашенко. — Это должна быть идеологическая кампания. Почему мы ее должны из Дрибина забрать в Горки, к примеру? Что плохого в том, что вы наконец-то повылазите из кабинетов и побудете на этом экзамене? Что за проблема проконтролировать? Вы уже надуманно, с таким недоверием к этому относитесь. Надо нам серьезно подумать и не сеять, грубо говоря, вражду между людьми. Надо отойти от этой надуманности и быть приближенней к земле. Подумайте. Я считаю, что экзамены мы должны проводить в районном центре максимум, не выше. Но тащить их выше, где будет колледж и университет, может, не следует».

Как рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Елена Богданович, осенью на базе Городокского аграрно-технического колледжа был проведен пробный экзамен по предмету на выбор. Туда привезли также учащихся из Шумилинского района. Самыми популярными предметами стали биология, математика и английский язык.

«Ребята по пропускам, паспортам проходят на пункт централизованного экзамена, смотрят свой предмет на стенде и номер аудитории — это тоже случайный выбор. Аудиторию выбирает машина. Выпускник проходит в аудиторию, там работают три педагога. Если это, например, математика, то там будут работать педагоги-гуманитарии. Задача педагога в аудитории — провести инструктаж с ребятами, рассказать, как заполнять бланки ответов. Два других ответственных проверяют по паспортам, те ли дети пришли. Идет жеребьевка мест. Затем оргкомиссия разносит пакеты заданий, и в течение отведенного времени ребята работают. Сдали работу — мы все это в конверты упаковали и сдали оргкомиссии», — рассказала о ходе проведения экзамена Елена Богданович.

Оцениваются работы в Республиканском институте контроля знаний. Бланки ответов, как и после централизованного тестирования, проверят компьютер. Затем полученная отметка с учетом годовой выставляется в аттестат выпускника.

«Я пытаюсь в целом, как опытный человек, оценить всю эту кухню. Как это будет воспринято родителями, учениками. Правильно ли мы сделаем, что не встряхнем детей, как нас когда-то, по всем предметам, а не то что по двум», — пояснил свое требовательное отношение к нововведениям Президент.

После дискуссии глава государства поручил еще раз взвесить все за и против, взвешенно подойти к новациям и оформить все предложения в нормативный правовой акт. При этом, если вдруг у кого-то возникнут новые предложения или замечания, глава государства потребовал обязательно проинформировать его. «Если будут альтернативные мнения, я должен их услышать», — подчеркнул он.

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