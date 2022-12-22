В Минздраве уверяют, что больницы готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации, усилена работа травматологов, реаниматологов и других профильных врачей.

Как будут работать медучреждения во время новогодних и рождественских праздников в конце 2022 и в начале 2023 годов, рассказали представители министерства здравоохранения Беларуси во время пресс-конференции в четверг.

По словам начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Беларуси Александра Пантюхова, уже издан приказ о функционировании медучреждений в праздничные дни в декабре и январе.

Больницы и поликлиники будут работать по следующему графику:

25 декабря – по графику праздничного дня, 31 декабря – по графику субботнего дня, 1 января – по графику работу в праздничный день, 2 января – по графику выходного дня, 7 января – по графику работы в праздничный день.

Представитель министерства особое внимание обратил на то, что больницы готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации в период праздников.

«Выделены резервные койки по основным профилям, создан резерв необходимых лекарственных средств, медизделий медицинского назначения. Усилена работа приемных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации за счет привлечения наиболее квалифицированных специалистов», – уточнил Пантюхова.

Кроме того, приняты меры по устойчивому обеспечению систем тепло- водо- и энергоснабжения в больницах и поликлиниках. На случай ЧС практически все организации обеспечены дизельными электростанциями. В наиболее вероятных местах, где возможны ЧС, а впоследствии травмы, будет организовано дежурство 27 бригад скорой помощи.