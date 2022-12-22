В Минздраве уверяют, что больницы готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации, усилена работа травматологов, реаниматологов и других профильных врачей.
Как будут работать медучреждения во время новогодних и рождественских праздников в конце 2022 и в начале 2023 годов, рассказали представители министерства здравоохранения Беларуси во время пресс-конференции в четверг.
По словам начальника отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Беларуси Александра Пантюхова, уже издан приказ о функционировании медучреждений в праздничные дни в декабре и январе.
Больницы и поликлиники будут работать по следующему графику:
25 декабря – по графику праздничного дня,
31 декабря – по графику субботнего дня,
1 января – по графику работу в праздничный день,
2 января – по графику выходного дня,
7 января – по графику работы в праздничный день.
Представитель министерства особое внимание обратил на то, что больницы готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации в период праздников.
«Выделены резервные койки по основным профилям, создан резерв необходимых лекарственных средств, медизделий медицинского назначения. Усилена работа приемных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации за счет привлечения наиболее квалифицированных специалистов», – уточнил Пантюхова.
Кроме того, приняты меры по устойчивому обеспечению систем тепло- водо- и энергоснабжения в больницах и поликлиниках. На случай ЧС практически все организации обеспечены дизельными электростанциями. В наиболее вероятных местах, где возможны ЧС, а впоследствии травмы, будет организовано дежурство 27 бригад скорой помощи.
Также, по его словам, в местах наибольшего скопления людей в Минске – около Дворца Независимости, Дворца Республики, Белгосцирка – будут развернуты мобильные медпункты врачебного состава.