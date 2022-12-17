Об этом и не только «Авангард» узнал в Буда-Кошелевском опытном лесхозе.



Традиционно во второй половине декабря мы начинаем активно готовиться к встрече Нового года и Рождества. Продумываем праздничное меню и, конечно, устанавливаем главный атрибут Нового года – елку. Кто-то предпочитает искусственную, а кто-то – настоящую, с неповторимым смолистым ароматом хвои. Мы уже писали, где и когда можно приобрести живые новогодние деревья, а теперь расскажем, откуда они появляются.

Как выяснилось, специально созданных плантаций новогодних деревьев хвойных пород в лесхозе пока нет. Первая подобная плантация площадью 2 га должна появиться в 2023-м на базе одного из лесничеств. Пока же главный атрибут праздника заготавливают в местах расчистки трасс, просек, полос отвода, линий электропередач, на лесосеках главного пользования и сплошных санитарных рубок, если на данных лесосеках подрост не подлежит сохранению, а также при проведении рубок ухода. На одном таком месте, вблизи Рогини, мы побывали на неделе и своими глазами увидели, как происходит заготовка елей для елочных базаров. Как рассказал лесничий Викторинского лесничества Дмитрий Юденков, ежегодно они заготавливают порядка 150-200 штук новогодних деревьев, преимущественно елей. Самый популярный размер – от полутора до двух метров. В целом по лесхозу в этом году планируют реализовать порядка 300 хвойных деревьев.

Кстати, через 3-5 лет новогодние деревья можно будет приобрести в лесхозе прямо в кадках. Пробная партия из 300 елочек была высажена в питомнике в 2020 году.

Мы же напоминаем, что новогодние деревья можно будет приобрести в Буда-Кошелеве 23, 29 и 30 декабря на площадке вблизи рынка «Паляшук». Елочный базар в горпоселке Уваровичи состоится 24 декабря напротив городского Дома культуры. А 25 декабря елочный базар смогут посетить жители Коммунара. По традиции он разместится на площадке, что по ул. Советской возле д. №4д. Время работы: с 10.00 до 14.00. Цены на елки и сосны остались на уровне прошлого года. Так что лучше не рискуйте и не заготавливайте деревья без разрешительных документов. За подобные действия для физлиц предусмотрен штраф от 5 до 50 базовых величин.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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