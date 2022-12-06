Директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова в новом выпуске проекта «Страна говорит» на YouTube-канале БЕЛТА рассказала, как пройдет Новогодняя благотворительная акция «Наши дети», которая проводится в Беларуси с 15 декабря по 15 января 2023 года.

«Основным посылом акции в этом году станет помощь больным детям, помощь детям с аутизмом. Все наши областные представительства уже включились в подготовку для того, чтобы к каждому ребенку, который нуждается в заботе и тепле, в Новый год пришел Дед Мороз. Рядом с этими детьми мы сами возвращаемся в детство. А дарить даже радостнее, чем получать подарки», — рассказала Людмила Кондрашова.

Во всех регионах страны благотворительная акция пройдет с поддержкой волонтеров, представителей сферы образования, высших учебных заведений, студентов. «Мы идем к детям с новогодними представлениями, клоунами, подарками. Помогать ведь очень просто, просто делать добрые дела, не откладывая их на потом. Мы надеемся, что страна нас услышит, и мы вместе сделаем эти новогодние дни для наших детей более радостными и счастливыми», — заключила руководитель.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

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