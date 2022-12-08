Сегодня в Гомельском облисполкоме в видеорежиме состоялась пресс-конференция для средств массовой информации на тему «Профилактика безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних». Провел мероприятие председатель КДН Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Участие в видеоконференции приняли заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники ОВД, РОЧС, ГАИ и ОСВОДа, специалисты учреждений здравоохранения и отделов образования, спорта и туризма, а также представители региональных средств массовой информации.

Открывая мероприятие, Евгений Миткевич акцентировал внимание, что с начала текущего года в области погибли 16 детей. Буквально сегодня в Калинковичском районе двухлетний малыш упал со второго яруса кроватки и погиб. На неделе под колеса легкового автомобиля попала 13-летняя речичанка, в Светлогорске школьница получила травму, катаясь на тюбинге с горки, в Петриковском районе семья (отец, мать и дочка) погибла в результате возгорания жилья. К сожалению, случаи, когда несовершеннолетние погибают и получают травмы различной степени тяжести, нередки. Причиной трагедий становится как банальная детская шалость, так и халатность со стороны взрослых. Ребята получают травмы и увечья, катаясь на тюбингах, выходя на тонкий лед, выпадая из окон, на пожарах, беря в руки пиротехнику. Сегодня перед всеми заинтересованными субъектами профилактики стоит важная задача – сделать жизнь наших детей безопасной.

Как отметили выступающие, научить детей безопасности – задача хоть и непростая, но весьма важная. И делать это нужно с самых ранних лет, когда формируется культура безопасности на всю жизнь. Безусловно, самое главное при этом – собственный пример родителей.

О том, какие меры предпринимаются по профилактике безопасности деятельности несовершеннолетних, рассказали субъекты профилактики. Так, начальник отдела за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области Ольга Шевченко рассказала, что на Гомельщине один ребенок умер из-за курения вейпа. Причем, иногда родители сами их приобретают, ложно полагая об их безопасности.

Спасатели ОСВОДа также убедительно просят не проходить мимо ребят, которые выходят на лед, что может быть чревато печальными последствиями. Не следует оставаться в стороне, если вы стали очевидцами таких случаев. Необходимо сделать замечание или же позвонить по номеру 101. Такие действия могут спасти жизнь, ведь, как известно, чужих детей не бывает.

Завершая мероприятие, Евгений Миткевич инициировал проведение областного конкурса «Лучшая семья по безопасности». По его словам, это станет логичным продолжением профилактической цепочки, объединяющей основные звенья: родители – субъекты профилактики – дети. Также в будущем на подобные пресс-конференции хотят приглашать блогеров, чтобы повысить охват информирования. Одним словом, целенаправленная работа в данном направлении будет продолжена, ведь на кону стоит самое главное – жизнь и здоровье наших детей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото носит иллюстративный характер