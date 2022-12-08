В связи с увеличением числа несчастных случаев на производстве в текущем году, 7 декабря мобильная группа райисполкома посетила убойный цех, участок утилизации и цех углубленной переработки РУП «Белоруснефть-Особино».

Члены группы проверили документацию, пожарно-спасательное оборудование, соблюдение требований охраны труда, санитарных норм в производственных помещениях. С положительной стороны можно отметить обеспечение сотрудников спецодеждой и инструментами, личными шкафчиками, сушилками для обуви, помещениями для приема пищи. Вместе с тем, было указано на ряд нарушений. Так, замки на эвакуационных дверях невозможно открыть изнутри без ключа, надписи о максимальной нагрузке на грузовых тележках нуждаются в обновлении. По итогам работы в адрес организации были направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Мобильная группа райисполкома напоминает о необходимости использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающих безопасность труда: при работе инструментом ударного действия надевать специальные защитные очки, при работе на высоте использовать страховочные приспособления.

Начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич отметила, что в зимний период для избежания случаев травмирования работающих при передвижении, необходимо содержать территорию и рабочие места в чистоте и порядке, очищать дороги от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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