Весь список запланированных на первое полугодие контрольных мероприятий размещен на сайте КГК.
Комитет государственного контроля Беларуси составил план проверок на первое полугодие 2023 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
«В планы выборочных проверок включено 2219 субъектов с высокой степенью риска», – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в связи с работой по оптимизации контрольной нагрузки и для усиления дистанционного контроля при помощи информресурсов на первое полугодие 2023-го планируется на 33% проверок меньше, чем в 2022-м.
Две трети от общего числа – это проверки надзорных органов (обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды). Чаще всего на мероприятия будут отправляться сотрудники МЧС – 24%, Минтруда и соцзащиты – 17%, Министерства природы – 12%, Госстандарта – 10%.
КГК придет в организации с 97 проверками (3,8%).
Весь список запланированных на первое полугодие контрольных мероприятий размещен на сайте КГК.