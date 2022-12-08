Когда и где в Буда-Кошелевском районе пройдут новогодние ярмарки и елочные базары?

Как стало известно «Авангарду», новогодние ярмарки и елочные базары, где можно купить не только главный атрибут Нового года, но и чего-нибудь к праздничному столу, пройдут в Буда-Кошелеве 23, 29 и 30 декабря на площадке вблизи рынка «Паляшук». Елочный базар в горпоселке Уваровичи состоится 24 декабря напротив городского Дома культуры. А 25 декабря елочный базар смогут посетить жители Коммунара. По традиции он разместится на площадке, что по ул. Советской возле д. №4д. Время работы новогодних ярмарок и елочных базаров с 10.00 до 14.00.

Напоминаем также, что в преддверии праздников усиливается охрана лесного фонда. За заготовку деревьев без разрешительных документов предусмотрен штраф для физлиц от 5 до 50 базовых величин.