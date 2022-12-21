«Посольство Беларуси и Центр белорусского языка и культуры при Бакинском славянском университете совместно организовали и провели мероприятие, которое было посвящено 140-летним юбилеям Янки Купалы и Якуба Коласа и их многогранному творчеству», — обратили внимание в белорусской дипломатической миссии.Стихи классиков прозвучали как на белорусском, так и на азербайджанском языках, что тепло было встречено участниками мероприятия.

Студенты, которые стали победителями конкурса чтецов, получили награды, а также аплодисменты зрителей. Благодарность посольства была вручена директору Центра белорусского языка и культуры Альбине Сеидовой.

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