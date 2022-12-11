1 декабря белорусская соломка пополнила Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. О том, какой вклад с сохранение традиций соломоплетения вносят будакошелевцы, «Авангарду» рассказали мастерицы из Губичского дома ремёсел и Уваровичского центра детского творчества.

Губичский дом ремесел

– Возрождать традиции плетения из соломки энтузиасты из Губичей начали еще в 90-х годах. Информацию собирали буквально по крупицам: изучали технику изготовления по книгам, искали умельцев, которые могли передать опыт, – рассказывает мастер народных художественных ремесел Татьяна Булавко. – Сначала делали аппликации из соломки, позже начали экспериментировать с плетениями разной сложности. В доме ремесел до сих пор сохранились работы наших предшественниц Лилии Тормановой и Нины Костюченко.

Глядя на то, как прямо на глазах пучок соломы в руках Татьяны превращается в причудливое украшение, сложно поверить, что еще 6 лет назад она ничего не знала об этом виде ремесла. Азы соломомплетения мастерица постигала под руководством заведующей дома ремесел Ольги Сафроновой. И теперь они вместе работают над созданием традиционных форм из соломки, занимаются разработкой элементов декора и авторских композиций, одна из которых в рамках культурного обмена нематериальными ценностями была отправлена в Китайскую Народную Республику.

Заготовка материала для поделок – довольно трудоемкий процесс. Огромное значение имеют погодные условия, степень вызревания, длина и цвет колоска. Чаще всего мастера предпочитают ржаную солому, но применение находят и ячменная, и овсяная, и пшеничная – все зависит от изделия и вида плетения. Заготовкой сырья Татьяна и Ольга занимаются только вручную с помощью серпа, чтобы не повредить структуру стебля.

– Если выдается хороший год, стараемся запастись впрок. Этим летом было много дождей, и солома имела непривлекательный вид, поэтому заготовкой мы не занимались. Сейчас для работы мы используем запасы прошлого года,– объясняет Татьяна Васильевна. – Срезанную солому мы тщательно просушиваем, иначе она почернеет и станет непригодной для поделок, затем вырезаем в стебельках коленца и сортируем по длине. Чтобы сделать ленты для аппликаций, мы разрезаем распаренные стебли и зачищаем внутреннюю поверхность. Солому можно выбелить, но мне больше нравится натуральный цвет. Умело сочетая светлые и темные соломинки можно каждый раз создавать поделки, не похожие на предыдущие.

В рамках популяризации народных традиций работники Губичского дома ремесел не только возрождают и сохраняют искусство соломоплетения, но и передают накопленный опыт следующим поколениям. Занятие хоть и сложное, но увлекательное, поэтому детки с удовольствием занимаются плетением из соломки и участвуют в выставках. К слову, поделки Губичского дома ремесел представляли наш район не только на областном и республиканском уровнях, но и за рубежом.

Если в старину изделия из соломы использовались в быту и в качестве обрядовой атрибутики, то сейчас наибольшее распространение получила декоративная продукция, которую охотно раскупают во время проведения различных мероприятий.

– Мы регулярно организуем выставки-продажи и лотереи во время проведения масштабных гуляний и фестивалей. Маленькие изделия – подковки сердечки, венички, колечки – пользуются большим спросом и расходятся очень быстро. В качестве сувениров и подарков наши работы приобретают местные жители и гости района: выбирают в доме ремесел понравившееся изделие и оплачивают покупку через почту, – делится Татьяна.

Уваровичский центр детского творчества

Педагог дополнительного образования Олеся Чуешова 20 лет назад получила образование по специальности «Инкрустация с элементами плетения» и с первого дня работы в Уваровичском ЦДТ обучает воспитанников секретам соломоплетения. Сувениры, предметы интерьера и домашняя утварь, созданные руками педагогов и воспитанников Уваровичского ЦДТ, пользуются большим спросом на фестивалях и ярмарках, как в районе, так и за его пределами. А лет 10 назад рождественский ангел работы Олеси Федоровны пополнил коллекцию знаменитого музея «Поле Чудес».

– Помимо создания поделок вместе с учащимися студии «Чараўніцы» мы исследуем региональные особенности соломоплетения, изучаем процесс создания традиционных изделий из соломки, – рассказывает о своей работе наша собеседница. Художественный проект «Вытокі рамяства. Саламяная цацка», который подготовила воспитанница студии Маргарита Зыблева под руководством Олеси Федоровны, получил диплом І степени на республиканском конкурсе «Спрадвечнае заўтра».

– При создании работ мы опираемся на традиционные формы, но всегда стараемся привнести что-то новенькое. Соломоплетение интересно тем, что здесь есть место для полета фантазии. Добавишь лишнюю соломинку – уже другая плетенка, – объясняет Олеся Чуешова. Вероятно, именно в постоянном поиске новых форм заключается секрет успеха учащихся и педагогов Уваровичского ЦДТ на республиканских и международных конкурсах.

Совместно с коллегой Татьяной Кондратьевой Олеся Чуешова разработала программу «Чудеса из соломки» с повышенным уровнем изучения образовательной области «Декоративно-прикладное творчество». Поэтому неудивительно, что она давно стала частым гостем в Гомельском областном институте развития образования, где проводит для своих коллег мастер-классы по соломоплетению и методике обучения.

Анна ЛИТАШ

Фото Ирины Палубец

и Алины Юринской