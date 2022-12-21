Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в акции «Наши дети» и поздравил учащихся Лицея МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

«В нашей стране стартовала акция «Наши дети». Министерство внутренних дел ежегодно подключается к ней, и в этом году мы начали ее с наших лицеистов, будущих сотрудников нашего ведомства. Мы подарим им сладкие подарки и, как водится в Новый год, сделаем подарок Лицею МВД», — сказал Иван Кубраков. Кроме того, министр устроит чаепитие с ребятами, пообщается с ними и перед зимними каникулами пожелает хорошего отдыха.

«Что касается акции «Наши дети», то я и наши сотрудники оказываем помощь детям, которые особенно в ней нуждаются. Их нужно поддержать, и не только подарками, но и добрым словом, где-то помочь по хозяйственной части. Но самое главное — мы стараемся подарить детям новогодний праздник», — подчеркнул Иван Кубраков.

Министр внутренних дел добавил, что к детям также приезжают ведомственные музыкальные коллективы, которые дарят детям музыкальные подарки. «С завтрашнего дня мы едем по всей стране. Начнем с Руденской школы-интерната, где мы поздравим детей, находящихся в действительно сложной жизненной ситуации. Уверен, что у них все будет хорошо, а мы, взрослые, со своей стороны сделаем все, чтобы в эти новогодние дни они действительно чувствовали праздник. Ведь от Нового года все ждут чудес, особенно дети. Приятно видеть улыбки на их лицах», — отметил Иван Кубраков. Сотрудники МВД также планируют посетить Радошковичскую школу-интернат.

«Что касается детей наших сотрудников, то мы не всегда можем уделить им внимание. Мы круглосуточно находимся на работе, и это не просто слова. В многодетных семьях наших сотрудников воспитываются более 6 тыс. детей. В этом году мы сделаем для них во Дворце Республики праздничное мероприятие», — заявил министр внутренних дел.

В Лицее МВД учится и Рома Когодовский — мальчик, который спас на пожаре своего маленького брата. Рома рассказал журналистам, что ему нравится учеба, а настроение у него уже новогоднее. «Я очень жду Нового года, чтобы отметить его со своей семьей. И я очень рад, что приехал министр. В будущем я тоже хочу достойно защищать правопорядок», — поделился впечатлениями Рома.

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